Voortaan meteen behandeling bij fysiotherapeut

Volgens de huidige regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogen de intake en eerste behandeling bij de fysiotherapeut niet op dezelfde dag plaatsvinden. De Consumentenbond heeft aangegeven dat dit niet in het belang van de patiënt is en is dus blij dat consumenten vanaf volgend jaar de mogelijkheid krijgen om meteen na de intake een behandeling te starten.

Let op declaratie

De Consumentenbond vindt het wel belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd worden door de fysiotherapeut. De intake en declaratie worden namelijk wel apart gedeclareerd. Goed overleg tussen de behandelaar en patiënt is dus belangrijk net als een heldere specificatie op de factuur.

ZorgAlert

Wil je op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van zorg en zorgverzekeringen meld je dan aan voor de ZorgAlert.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit.