Vrije-keuzepolis zorgverzekering geeft zekerheid

Nieuws|Zorgverzekeraars zijn dit jaar erg laat met het sluiten van contracten met zorgverleners voor 2016. CZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben inmiddels toegezegd niettemin zorg in alle ziekenhuizen te zullen vergoeden, maar bij VGZ is dit voor 1 op de 10 ziekenhuizen nog onzeker.

Contractering

Door het gedoe met de contractering verkeren consumenten die een naturapolis of budgetpolis willen, langer in onzekerheid. Consumenten weten dan nog niet of ze alle zorgkosten die ze maken bij de zorgverlener of het ziekenhuis van hun keuze vergoed krijgen. Een vrije-keuzepolis of restitutieverzekering geeft in dit opzicht meer zekerheid. Met zo'n polis bepaal je zelf naar welk ziekenhuis of zorgverlener je gaat.

Informatie moet op tijd bekend zijn

Informatie over de contractering van zorgverleners is noodzakelijk om een afgewogen keuze voor een zorgverzekering te kunnen maken. De Consumentenbond vindt dat deze informatie uiterlijk 19 november rond moet zijn, omdat op deze datum ook de premies en polisvoorwaarden bekend moeten zijn. Halen zorgverzekeraars dat niet, dan moeten verzekerden het hele daaropvolgende jaar volledige vergoeding krijgen bij alle zorgverleners waar de contractering nog niet bekend is.

Aandachtspunten restitutiepolis

Bij enkele restitutieverzekeringen (een verzekering met meer keuzevrijheid) kun je nog wel te maken krijgen met een omzetplafond, net als bij natura- en budgetpolissen overigens. Als een zorgverzekeraar een maximum aantal behandelingen met een zorgverlener afspreekt, kun je niet meer bij die zorgverlener terecht als de limiet is overschreden.

Daarnaast hoeven zorgverzekeraars een behandeling maar te vergoeden tot een maximumbedrag. Is jouw zorgverlener veel duurder dan zijn concurrenten? Dan loop je het risico dat je verzekeraar het deel van de nota dat boven zijn concurrenten uitkomt niet vergoedt.

Niet veel duurder

Heel veel duurder hoeft zo'n vrije-keuzepolis ook niet te zijn. Vergeleken met de prijs voor een naturaverzekering heb je een vrije-keuzepolis voor een paar euro per maand extra. Het verschil tussen de goedkoopste vrije-keuze- of restitutieverzekering en een (gewone) naturaverzekering is €3,10 per maand bij de combinatie van basisverzekering en een verplicht eigen risico van €385. Voor een pakket met een tandartsverzekering die tot €250 dekt, is het verschil tussen de goedkoopste vrije-keuze- of restitutieverzekering en een (gewone) naturaverzekering slechts €0,55 per maand.