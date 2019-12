Weer verhoging eigen risico

Nieuws|Ook volgend jaar gaat het verplichte eigen risico voor zorgkosten weer omhoog. Het bedrag stijgt naar €375 per verzekerde per jaar, blijkt uit de Miljoenennota 2015. In 2014 was het bedrag nog €360. Vooral mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn of medicijnen gebruiken zullen deze verhoging merken.