Weinig zorgverzekeringen met medische selectie

Omdat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen wie ze wel of niet accepteren voor de aanvullende verzekeringen, denken vooral chronisch zieken dat zij beperkt zijn in de mogelijkheden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars met acceptatieprocedure

De Consumentenbond heeft bekeken welke zorgverzekeraars een medische selectie toepassen voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen. Zorgverzekeraars die een acceptatieprocedure voor één of meerdere aanvullende pakketten hebben zijn Avéro Achmea, ONVZ, PNOzorg en Zilveren Kruis Achmea. Bij vrijwel alle andere zorgverzekeraars kun je dus aanvullende verzekeringen afsluiten zonder medische selectie.

Versoberde pakketten

Zorgverzekeraars kiezen er wel vaker voor de aanvullende pakketten te versoberen en de premie voor de aanvullende verzekering leeftijd-afhankelijk te maken. Daar worden chronisch zieken en ouderen dus sneller door geraakt. Het maakt daarbij niet uit of je bij je huidige verzekeraar blijft of overstapt naar een andere verzekeraar, omdat de voorwaarden van de (aanvullende) zorgverzekering ieder jaar wijzigen.

Tandartsverklaring nodig

Wie een uitgebreide tandartsverzekering wil afsluiten, krijgt in de meeste gevallen wel te maken met een acceptatieprocedure. Die kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst of het opsturen van een tandartsverklaring. Ook zonder acceptatieprocedure is het opletten met een tandartsverzekering: in de voorwaarden kunnen wachttijden voor bepaalde behandelingen zijn opgenomen. Of je krijgt soms bepaalde behandelingen niet of alleen deels vergoed.

Zorgverzekering kiezen

Bij de Consumentenbond kun je je zorgverzekering vergelijken en je zorgverzekering voor 2014 afsluiten. Je kunt ook aangeven of je alleen verzekeringen wilt vergelijken waarbij je direct geaccepteerd wordt.

Wil je van zorgverzekeraar veranderen, zeg dan je oude zorgverzekering op voor 31december. Je hebt tot 1 februari de tijd een nieuwe verzekering af te sluiten.