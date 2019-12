Wens consument: tandarts en fysiotherapeut in basispakket

Nieuws|Consumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 85% van de consumenten dat de tandarts thuishoort in het basispakket. Voor 84% geldt dat ook voor fysiotherapie. Dit blijkt uit een peiling van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel bestaat uit ongeveer 6000 personen van 18 jaar en ouder.

Ook is 44% van de consumenten ontevreden met de keuze om de rollator uit het basispakket te halen. Op hulp bij het stoppen met roken - in 2013 terug in het basispakket- kan volgens de panelleden bespaard worden. Slechts 15% is van mening dat dit in de basisverzekering zou moeten vallen.

De resultaten zijn voor de Consumentenbond geen verrassing. Uit eigen onderzoek blijkt dat 73% van de 6000 ondervraagden een aanvullende verzekering hebben afgesloten voor tandartskosten; 61% voor fysiotherapie. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat consumenten deze twee posten terug zouden willen zien in het basispakket.

Toch blijkt een aanvullende verzekering in veel gevallen niet noodzakelijk. Meer is te lezen op deze pagina in de Zorgvergelijker. Een video vind je .

Bron: Nivel