Werelddekking voorlopig nog in basisverzekering

Nieuws|Voorlopig blijft de dekking van medische kosten buiten Europa nog in het basispakket van je zorgverzekering. Het plan van minister Schippers om dit te schrappen uit het basispakket haalt geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Twijfels over besparing

Het leek er even op dat de wereldwijde dekking van de zorgverzekering in 2017 vervalt. Voor de dekking van medische kosten buiten Europa moet je dan een reisverzekering of aanvullende verzekering afsluiten. Volgens minister Schippers zou dit €60 miljoen opleveren. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in dit plan.

Bezwaren ZN

Ook zorgverzekeraars hebben grote bezwaren tegen het voorstel van minister Schippers. In een open brief aan de Tweede Kamer pleit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de werelddekking te behouden. Volgens ZN weegt een mogelijke besparing op de zorgpremie niet op tegen de gevolgen voor verzekerden en verzekeraars.

Deadline

Minister Schippers heeft om uitstel gevraagd om alle vragen uit het debat te beantwoorden. Om de wetswijziging door te voeren, moeten de Tweede en Eerste Kamer deze vóór 1 juli goedkeuren. Zorgverzekeraars hebben dan nog voldoende tijd om hun pakketten aan te passen. Dit lijkt niet nu meer haalbaar. De werelddekking blijft in 2017 dus gewoon in het basispakket van je zorgverzekering.

In veel gevallen is een basisverzekering alleen niet voldoende bij medische kosten in het buitenland. Het is verstandig je hiervoor te verzekeren via een reisverzekering.

Lees ook: