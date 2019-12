Wetswijziging tast medisch beroepsgeheim aan

Recht op inzage

Zorgverzekeraars hadden al eerder de mogelijkheid medisch dossiers op te vragen om fraude te bestrijden, maar dit gold enkel voor mensen met een naturapolis. De wetswijziging maakt het nu mogelijk dat zorgverzekeraars ook patiëntgegevens van mensen met een restitutiepolis kunnen inzien. De Consumentenbond is tegen de voorstellen die nu door de Tweede Kamer zijn geaccepteerd, maar ook tegen de situatie die al jaren geldt voor de andere polissen.

Vooraf toestemming

Een ander gevolg van de instemming met de wetswijziging, is dat zorgverzekeraars hun verzekerden achteraf informeren wanneer zij patiëntgegevens hebben ingezien. De Consumentenbond vindt privacy erg belangrijk en vindt dat als een verzekeraar inzage wil in het dossier de patiënt hiervoor vooraf toestemming moet geven. Inkijken in het dossier is weliswaar een maatregel die alleen ingezet kan worden in een uiterst geval, maar het blijft gaan om vertrouwelijke gegevens. En dus is toestemming vooraf noodzakelijk. Naast deze toestemming vooraf is het ook belangrijk dat in de gevallen waarin toestemming verkregen is, alleen een medicus naar het dossier kijkt.

Eerste Kamer

Het voorstel tot aanpassing van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt nu verder behandeld in de Eerste Kamer. De wetswijziging is pas van kracht als deze door de Eerste Kamer aangenomen wordt. De Consumentenbond gaat er bij de Eerste Kamer op aandringen om de wetswijziging niet aan te nemen.