Aanvullende zorgverzekeringen 2019: wat verandert er?

Wij bekeken de aanvullende zorgverzekeringen van de 10 grootste zorgverzekeraars. Dit viel ons het meeste op.

Avéro Achmea

Een flinke premiestijging voor mensen met de aanvullende verzekering Excellent van Avéro Achmea. De premie stijgt met €4,70 per maand. Op jaarbasis is dat bijna €60 meer. Extra in 2019 is wel de dekking van tandartskosten na een ongeval.

ONVZ

De premie van het pakket Vrije Keuze Start Fit stijgt met €0,45 per maand, terwijl er geen wijzingen zijn de polisvoorwaarden.

OHRA

Bij OHRA blijven de premies voor de aanvullende verzekeringen gelijk of dalen ze zelfs. Wel krijg je minder dekking bij onder andere een aantal alternatieve geneeswijzen en een lagere vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar.

De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar valt op met het pakket AV Extra, omdat de premie in 2019 €0,30 per maand goedkoper wordt.

Zilveren Kruis

Sluit je voor het jaar 2019 voor het eerst de pakketten Aanvullend 3 of Aanvullend 4 af? Anders dan in 2018, geldt er voor komend jaar een wachttijd voor orthodontie tot 18 jaar.

Andere zorgverzekeraars

Lees verder wat ons opviel aan de zorgpolissen van 2019 van de 10 grootste zorgverzekeraars.

Conclusie: check je zorgpolis en vergelijk

Wij adviseren om de nieuwe voorwaarden van je zorgverzekering te controleren. Een grote kans dat de maandpremie stijgt, maar de dekking voor je zorg verslechtert. Wij hebben een overzicht gemaakt van de dekking in 2019 per zorgsoort en per zorgverzekeraar.

Ook is dit een goed moment te controleren welke zorg je in 2019 verwacht en of een aanvullende verzekering wel nodig is.