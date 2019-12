Winnaar slagzinwedstrijd #zegtschippers bekend

Nieuws|De slagzinwedstrijd #zegtschippers die de Consumentenbond op social media voerde, heeft 350 reacties opgeleverd. Een verzameling van de reacties sturen we deze week aan de Tweede Kamer, waar het overleg over de zorgbegroting 2016 plaatsvindt.

Het verplichte eigen risico afschaffen, terug naar het ziekenfonds en minder macht voor de zorgverzekeraars. Het zijn slechts enkele van de vele ideeën die consumenten twitterden of plaatsten via Facebook om de zorg in Nederland te verbeteren. Daarnaast was er bijvoorbeeld ook de roep om zorgnota's begrijpelijker te maken en om meer ruimte voor alternatieve geneeswijzen te bieden.

Winnares

Corina Lenten is de winnares van de slagzinwedstrijd. Haar ideeën om de zorg te verbeteren plaatste zij op Facebook:



De winnende slagzin vatte veel van de ingezonden reacties compact samen. De Consumentenbond bedankt alle deelnemers aan de wedstrijd.

