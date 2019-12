Zelfstandigen relatief vaak zonder zorgverzekering

Nieuws|Eenderde van alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Amsterdam heeft geen zorgverzekering afgesloten. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeentelijke dienst Onderzoek en Statistiek in Amsterdam.

Het aantal onverzekerde zzp'ers is opvallend. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is landelijk gezien slechts 1,2% van de mensen onverzekerd voor zorgkosten. Een zorgverzekering is ook wettelijk verplicht. Onverzekerden zijn in feite strafbaar.

Zelfstandigen zijn overigens niet alleen slecht verzekerd wat betreft zorg. Voor pensioen en arbeidsongeschiktheid heeft respectievelijk 80 en 75% van de zzp'ers in

Amsterdam geen verzekering afgesloten.