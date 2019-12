Ziekenhuiskosten ondoorzichtig

Nieuws|Consumenten hebben nauwelijks zicht op de daadwerkelijke prijs van een ziekenhuisbehandeling. Vooraf krijgen zij geen informatie over de kosten en achteraf regelt het ziekenhuis de betaling rechtstreeks met de zorgverzekeraar. De Consumentenbond vindt deze ondoorzichtigheid een kwalijke zaak, want helderheid over de prijs van behandelingen helpt onnodig hoge zorgkosten te voorkomen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Van consumenten wordt verwacht dat zij doelmatig met zorg omgaan. Achteraf de verzekeringsnota checken is een goed begin, maar zolang je vooraf geen prijsopgave krijgt, hebben we nog een lange weg te gaan." Om een idee van ziekenhuisprijzen te krijgen, onderzocht de Consumentenbond voor de Consumentengids van november van 95 ziekenhuizen de kosten voor 4 veel voorkomende behandelingen. De kosten voor het trekken van 2 kiezen kunnen oplopen van €470 tot bijna €900. Bij het verwijderen van een speekselkliercyste, een kleine ingreep die huisartsen ook uitvoeren, verschillen de kosten van €550 tot €1370. De ziekenhuizen zijn wel eensgezind over het eigen risico: dat bedrag is al snel op, net als het vrijwillig eigen risico.

Overzicht zorgverbruik

Vanaf 2014 moeten alle zorgverzekeraars hun verzekerden online een overzicht van hun zorgverbruik aanbieden. Op www.consumentenbond.nl/zorgkosten staat hoe het overzicht in 2013 nog op te vragen is. Voor vragen of bij twijfel aan de juistheid van de bedragen voor het zorggebruik kunnen verzekerden contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Bij een vermoeden van onterechte kosten is ook mogelijk melding te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.