Ziekenhuizen lanceren nieuwe zorgverzekering

De aangesloten ziekenhuizen reageren hiermee op de ontwikkeling dat zorg vooral geconcentreerd wordt in grote ziekenhuizen. De ruim 40 kleinere en middelgrote ziekenhuizen waaruit de SAZ bestaat, willen dat patiënten binnen de eigen regio naar het ziekenhuis kunnen.

Samenwerken

Met de Beter Dichtbij polis wil de SAZ ook de samenwerking tussen ziekenhuiszorg en andere zorgverleners verbeteren. Dit moet de kwaliteit verhogen en op termijn de kosten verlagen, verwacht de SAZ.

Vooral eigen ziekenhuizen

Bij deze nieuwe zorgverzekering wordt de zorg vooral ingekocht bij ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de SAZ. Deze ziekenhuizen kunnen volgens de vereniging 85% van alle ziekenhuiszorg aanbieden met een hoge kwaliteit. Wanneer nodig, kunnen patiënten terecht bij andere gespecialiseerde, topklinische en academische ziekenhuizen.

In 2012 probeerde de SAZ ook al de zorgverzekering te introduceren. Dat is om praktische redenen niet van de grond gekomen. Het is nog niet zeker dat de polis er dit keer wel gaat komen.

Wantrouwen

De Consumentenbond is voor meer concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt. Maar naar initiatieven waarbij ziekenhuizen en verzekeraars samenklonteren, kijkt de bond met een zeker wantrouwen. Hierbij is het namelijk sterk de vraag in hoeverre de zorgverzekeraar de onafhankelijkheid kan waarborgen en of consumenten 'kwalitatief' goede zorg krijgen.

