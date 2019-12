Eerste indruk|Zorgdialoog.nu is een initiatief vanuit Zorgverzekeraars Nederland. Het is een online platform waarop verzekeraars, verzekerden en zorgverleners met elkaar in gesprek kunnen gaan over zorggerelateerde onderwerpen.

Zorgdialoog.nu: review

Conclusie

Zorgdialoog.nu is een plek waar verzekeraars, verzekerden en zorgverleners met elkaar kunnen discussiëren. Op zich een mooi gegeven, maar worden er naar aanleiding van de discussies ook veranderingen doorgevoerd?

De website is niet bijzonder overzichtelijk. Hij zou gebaat zijn bij een heldere overzichtspagina met directe links naar het discussieforum, de blogs en de interviews.

Op Zorgdialoog is geen plaats voor klachten aan specifieke zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

In de gebruikersvoorwaarden valt te lezen dat Zorgverzekeraars Nederland de berichten kan gebruiken voor verbetering van de dienstverlening. Dat klinkt hoopgevend, maar de tijd zal ons leren wat er daadwerkelijk gedaan wordt met de informatie op het forum.

Volledigheid

De discussies op Zorgdialoog beperken zich tot 4 thema's:

'Nee' verkopen om zorg voor mensen die het echt nodig hebben te garanderen.

Clichés in het zorgstelsel.

Hoe fijn is de enorme keuze in zorgverzekeringen?

Op zoek naar een middenweg tussen controledrift en laissez-fairehouding van zorgverzekeraars naar zorgaanbieders toe.

De zorgverzekeringswereld is echter een stuk breder dan deze 4 onderwerpen. Niet elke vraag of elk discussiepunt is binnen 1 van de 4 thema's te plaatsen. Het zou handiger zijn wanneer er brede, allesomvattende thema's waren gekozen, waarbinnen gebruikers zelf specifieke topics kunnen aanmaken.

Niet overzichtelijk

Op de startpagina van Zorgdialoog.nu staan verschillende ingangen naar onderwerpen op het discussieforum. De tabbladen 'Uitgelicht', 'Meest besproken' en 'Recent' tonen losse berichten uit de dialoog. Klikken op 'Dialoog' bovenaan het scherm leidt je direct naar de overzichtspagina.

De blogs en interviews zijn wat meer verscholen. Om de blogs te zien moet je de blog op de startpagina aanklikken. Vanuit daar kun je via de navigatie naar het overzicht van de blogs. Er gaat vanaf de startpagina geen directe link heen.

Voor de interviews wordt het je nog lastiger gemaakt. Op de homepage staat nergens een melding over interviews. Pas wanneer je je in het discussieforum begeeft heb je de mogelijkheid om vanaf daar bij gerelateerde onderwerpen te kiezen voor interviews.

De website zou gebaat zijn bij een heldere overzichtspagina met directe links naar het discussieforum, de blogs en de interviews. Op deze manier kunnen de losse flodders aan onderwerpen uit de dialoog ook verdwijnen van de startpagina, wat het overzicht ten goede komt.

Social media

Naast de website is Zorgdialoog ook via Facebook en Twitter te bereiken. Een goede zet, want dit verhoogt de mogelijkheid tot interactie tussen de verschillende partijen.

Lees meer over zorg:

Wat is Zorgdialoog.nu?

Vragen en klachten over zorgverzekeringen zijn van alledag. Zeker nu op Prinsjesdag de veranderingen in de zorg voor 2016 bekend gemaakt zijn, leeft de discussie weer flink op. Met het online platform Zorgdialoog.nu biedt Zorgverzekeraars Nederland - de brancheorganisatie van zorgverzekeraars - een plek voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en consumenten om te discussiëren over uiteenlopende zaken binnen het zorgstelsel.

Vier thema's

De dialoog is gecentreerd rondom 4 thema's:

'Nee' verkopen om zorg voor mensen die het echt nodig hebben te garanderen.

Clichés in het zorgstelsel.

Hoe fijn is de enorme keuze in zorgverzekeringen?

Op zoek naar een middenweg tussen controledrift en laissez-fairehouding van zorgverzekeraars naar zorgaanbieders toe.

Boven de dialoog staat per thema een tekst die uitleg biedt over het te bespreken thema.

Naast het discussieforum is er op Zorgdialoog.nu ook plaats voor blogs en interviews van mensen met verschillende achtergronden.

Wie zijn actief op het platform?

Zorgdialoog.nu is een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland en zorgverzekeraars ASR, CZ, De Friesland, Eno, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Zowel zorgverzekeraars, -aanbieders als consumenten worden uitgenodigd hun stem te laten horen.

Op het moment van schrijven zijn er 377 personen actief op het forum. Verzekerden vormen de grootste groep met 185 personen, verzekeraars volgen met 121. Met 71 zorgaanbieders is deze groep het minst vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er communitymanagers actief die zorgen dat de huisregels nageleefd worden.

Hoe kun je deelnemen?

Meedoen in de discussie is gratis en kan na registratie per e-mail.

Lees de review over Zorgdialoog.nu.