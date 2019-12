Zorgkosten onbekend bij consumenten

Nieuws|Tweederde van de ondervraagden in een enquête van de Consumentenbond weet niet wat de zorg kostte die ze de eerste helft van dit jaar kregen, terwijl ruim 60% dit wel wil weten. De Consumentenbond pleit voor een beter inzicht in zorgkosten voor een groter kostenbewustzijn. Voor de Consumentengids van november werd onderzocht hoeveel informatie 15 grote zorgverzekeraars geven over de kosten van behandelingen en medicijnen.

De zorgdeclaratiepagina's van mijnCZ, mijnAgis en mijnOhra geven het goede voorbeeld met veel duidelijkheid over zorgkosten. Avéro Achmea daarentegen heeft geen webpagina voor zijn verzekerden. Bij de andere onderzochte verzekeraars is het overzicht niet meer dan een lange lijst declaraties. De omschrijvingen hiervan zijn veelal algemeen en wie wil weten wat de zorgverlener echt gedeclareerd heeft, zal telefonisch bij de verzekeraar of zorgverlener om uitleg moeten vragen. Voor een beter kostenbewustzijn is het nodig te weten wat een ingreep eigenlijk kost. Daar maakt de Consumentenbond zich ook hard voor in de campagne Betaalbare zorg.

Kostenplaatje

De prijs van een behandeling of medicijn achterhalen is niet eenvoudig. Als iets onder de basisverzekering valt, wordt er nauwelijks gesproken over het kostenplaatje. Ruim 95% van de declaraties gaat rechtstreeks van de zorgverlener naar de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn alleen verplicht een overzicht naar de patiënt te sturen als die ook een deel van de rekening moet betalen.

