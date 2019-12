Zorgpremie DSW niet omhoog in 2015

Nieuws|Traditiegetrouw heeft DSW als eerste de premie van de zorgverzekering voor 2015 bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering blijft €95 per maand. Ook de premie voor de aanvullende verzekering blijft in 2015 even hoog als dit jaar.

Geen premieverhoging

Het kabinet is voor de begroting van 2015 uitgegaan van een premieverhoging van €114, onder meer omdat er in 2015 meer zorgtaken betaald moeten worden door de zorgverzekeraars. Maar DSW stelt dat de kostenraming van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ongeveer €50 te hoog is. DSW gebruikt daarnaast overtollige reserves om de zorgpremie niet te laten stijgen.

De Consumentenbond constateerde vorig jaar al dat de zorgpremies flink omlaag kunnen als zorgverzekeraars hun behaalde winsten en overschot aan reserves daarvoor inzetten. Ruim 55.000 mensen tekenden de petitie Premiejagen voor een lagere zorgpremie.

Geld terug

Huidige DSW-verzekerden kunnen in de tweede helft van november een (bescheiden) bedrag aan betaalde premie over 2014 terug krijgen omdat de zorgkosten voor dit jaar te hoog waren ingeschat. In 2013 verlaagde de zorgverzekeraar de premie al op die manier, met €12 per verzekerde.

Tot half november maken de andere zorgverzekeraars hun zorgpremies voor 2015 bekend. In de afgelopen jaren is gebleken dat de prijsontwikkeling waar DSW mee komt, een goede graadmeter is voor de premie van andere zorgverzekeraars.

Gesleutel aan zorgverzekering

De meeste consumenten blijven bij de oude zorgverzekeraar en verwachten dat alleen de premie mogelijk verandert. Maar let ook op veranderingen in de vergoedingen binnen de aanvullende verzekeringen. De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is bij iedere zorgverzekeraar gelijk.

ZorgAlert

Benieuwd naar de premie van uw zorgverzekering 2015? Door je aan te melden voor de ZorgAlert van de Consumentenbond houden we je op de hoogte zodra de nieuwe premies bekend zijn. Met onze Zorgvergelijker kun je vanaf half november 2014 eenvoudig zien welke zorgverzekering het best bij je past en hoeveel je kunt besparen.