Zorgpremie Terug: review

Het klinkt natuurlijk harstikke mooi, €663 aan zorgpremie in zes maanden cadeau krijgen. Er had natuurlijk net zo goed kunnen staan dat je een iPad krijgt of het bedrag in VVV-bonnen, want met je zorgverzekering heeft dit aanbod niets te maken. Het is een mooi marketingtrucje om mee te liften op alle commotie die er is geweest over de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Oversluiten

Los daarvan kan het natuurlijk zijn dat je je krediet of lening wilt oversluiten, al dan niet bij Zorgpremie Terug. Het dienstverleningsdocument geeft summiere informatie terwijl het duidelijk moet maken wat je krijgt voor welk bedrag. In het dienstverleningsdocument is niet terug te vinden of er een minimumbedrag is dat geleend moet worden. Na een belletje met Zorgpremie Terug blijkt dit €20.000 te zijn. Het kantoor werkt samen met een aantal grote en landelijk bekende kredietverstrekkers: Defam, Interbank en De Nederlandse Voorschotbank. Deze kredietverstrekkers laten de rente afhangen van de financiële situatie van de aanvrager (consument). Hoe slechter je situatie, hoe hoger de rente. Bij Freo betaalt iedereen dezelfde rente. Deze bedraagt momenteel 5,9%. De constructie met €663 premie terug is voordeliger dan de lening bij Freo als de rente die u gaat betalen niet hoger is dan 7,32%.

Pas echter op: de geldgevers waarmee Premie Terug samenwerkt kunnen ook hele hoge rentes rekenen. In de tabel laten we zien hoeveel u kwijt kunt zijn.

Freo Defam De Nederlandse Voorschotbank IDM (Interbank) Lening €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 Effectieve rente 5,9% 10,3% 10,6% 10,8% Looptijd 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar Maandbedrag (termijn) €384 €423 €426 €428 Totale kosten €23.058 €25.404 €25.566 €25.674 Teruggave zorgpremie (2012) 0 €663 €663 €663 Totale kosten €23.058 €24.741 €24.903 €25.011

Bron: MoneyView, peildatum 5-12-12

Dus als je jezelf echt een leuk cadeau gunt, vergelijk je alle leningen en tarieven met elkaar voordat je de lening afsluit. Zorgpremie Terug is het overwegen waard mits u niet meer dan 7,32% rente betaalt.

Wat is de Zorgpremie Terug?

Vanaf 1 december is het voor consumenten mogelijk om in 2013 gedurende zes maanden hun zorgpremie terug te krijgen wanneer zij hun lening voor 31 december 2013 oversluiten naar 'Zorgpremie Terug'. Zorgpremie Terug is de enige tussenpersoon in Nederland die klanten zes maanden lang de basispremie voor hun zorgverzekering terug geeft. Deze premie teruggave bedraagt voor 2013 in totaal €663. Deze premie teruggave zal maandelijks geschieden, ongeacht bij welke zorgverzekeraar men klant is.

Consumenten met een lening kunnen - zonder bijkomende kosten - overstappen naar 'Zorgpremie Terug', waardoor zij maandelijks de basispremie voor de zorgverzekering terugkrijgen. Het maakt niet uit bij welke bank de klant een lening heeft, iedereen met een lening komt in aanmerking.

