Zorgpremies 2016: de grote vier

Zilveren Kruis Achmea

De polissen van Zilveren Kruis Achmea worden ieder €7 per maand duurder. Dit komt neer op een stijging van €84 per jaar. Voor de budgetpolis betaal je in 2016 maandelijks €96,95. De naturapolis kost je €109,45 per maand en de restitutiepolis €113,25.

VGZ

De premies van de natura- en restitutiepolis van VGZ stijgen volgend jaar niet. Net als in 2015 blijft de maandelijkse premie voor de naturapolis €107,95 en die voor de restitutiepolis €113,95. De budgetpolis stijgt met €4 per maand (€48 per jaar) naar een bedrag van €99,95.

CZ

De online naturapolis van CZ stijgt in 2016 met €4,30 per maand (€51,60 per jaar) naar een bedrag van €101,30. Voor de 'gewone' naturapolis betaal je in 2016 een maandpremie van €104,95. Dit is een stijging van €53,40 op jaarbasis. De restitutiepolis kent een stijging van €56,40 per jaar (€4,70 per maand) en komt uit op een maandpremie van €110,70.

Menzis

Menzis verhoogt de premie voor haar online naturapolis niet. Deze blijft in 2016 net als dit jaar €90,75 per maand. De maandpremie van de 'gewone' naturapolis stijgt met €33 per jaar (€2,75 per maand) naar €107. Voor de restitutiepolis betaal je in 2016 €1,50 per maand meer dan in 2015 (€18 op jaarbasis). De maandpremie voor deze polis zal €109,75 bedragen.

Verschillen

Van deze vier zorgverzekeraars is de goedkoopste 'gewone' naturapolis die van CZ voor €104,95 per maand. De duurste is die van Zilveren Kruis Achmea met een maandpremie van €109,45. De goedkoopste restitutiepolis vind je bij Menzis (€109,75). Bij VGZ ben je het meeste kwijt voor de restitutiepolis: €113,95.

Bekijk voor actuele informatie omtrent de premies van de basisverzekeringen voor 2016 ons premieoverzicht!