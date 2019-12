Zorgpremies 2017: de grote 4

Zilveren Kruis Achmea

De budget- en naturapolis van Zilveren Kruis Achmea worden €8 per maand duurder. Dit komt neer op een stijging van €96 per jaar.

De restitutiepolis stijgt €8,50 per maand. Op jaarbasis kost deze polis je €102 meer dan het jaar ervoor.

Voor de budgetpolis betaal je in 2017 maandelijks €104,95, de naturapolis kost je €117,45 per maand en de restitutiepolis €121,75.

VGZ

De premie van VGZ-polissen stijgt €5 per maand in 2017. Op jaarbasis komt dit neer op €60.

VGZ biedt 2 naturapolissen, waarvan 1 polis meer beperkende voorwaarden heeft. De naturapolis met meer beperkende voorwaarden kost volgend jaar €104,95 per maand. Voor de ‘normale’ naturapolis ben je straks €112,95 per maand kwijt.

De maandpremie van de restitutiepolis wordt €118,95.

CZ

Ook CZ biedt 2 naturapolissen, een ‘gewone’ en 1 met meer beperkende voorwaarden. De premie van de naturapolis met meer beperkende voorwaarden stijgt volgend jaar met €7,60 per maand naar €108,90. Op jaarbasis is dit een stijging van €91,20.

Voor de gewone naturapolis ben je in 2017 maandelijks €112,85 kwijt. Vergeleken met 2016 ga je voor deze polis €7,90 per maand meer betalen. Op jaarbasis komt dat neer op €94,80.

De restitutiepolis van CZ stijgt in 2017 met €8,35 per maand (€100,20 per jaar) naar een bedrag van €119,05.

Menzis

Menzis verhoogt de premie voor zijn ‘normale’ naturapolis met €12 per maand naar €119. Op jaarbasis betekent dit een stijging van €144.

De maandelijkse premie van de naturapolis met meer beperkende voorwaarden wordt €103. Dat is €12,25 per maand meer dan in 2016 (€147 per jaar).

Ook de premie van de restitutiepolis stijgt €12,25 per maand (€147 per jaar). Voor deze polis ben je maandelijks €122 kwijt.

Prijsverschillen tussen de grote 4

De goedkoopste ‘normale’ naturapolis is die van CZ (€112,85 per maand) op de voet gevolgd door VGZ (€112,95 per maand).

Voor een naturapolis met meer beperkende voorwaarden ben je bij Menzis het voordeligst uit (€103 per maand).

Bij Menzis ben je ook het voordeligst uit voor een restitutiepolis (€112 per maand).

