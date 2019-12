Zorgpremies 2018: meerderheid verhoogt premie, enkeling verlaagt

Nieuws|De zorgpremies voor de basisverzekeringen van 2018 zijn bekend. Over de gehele linie stijgen de zorgpremies, maar een enkele verzekeraar houdt de premie gelijk of verlaagt deze.

CZ

CZ was de eerste grote verzekeraar die de premies voor 2018 bekendmaakte. Alle 3 de basisverzekeringen van CZ kennen een premiestijging van zo’n €40. De maandpremies komen daarmee op €112,15 voor de selecte naturapolis, €116,25 voor de normale naturapolis en €122,60 voor de restitutiepolis. Labels CZdirect, OHRA en Delta Lloyd kennen een premiestijging die in lijn is met die van moedermaatschappij CZ.

Menzis

Menzis is de enige van de grote4 zorgverzekeraars die de premie voor 2018 niet verhoogt. De maandpremies van €103 voor de selecte naturapolis, €119 voor de normale naturapolis en €122 voor de restitutiepolis blijven voor 2018 dus gehandhaafd. Ook labels Anderzorg en HEMA houden hun premies gelijk.

VGZ

VGZ verhoogt de premies voor de natura- en restitutiepolis met €39 op jaarbasis. De premie voor de naturapolis bedraagt in 2018 €116,20 en die voor de restitutiepolis €122,20. De selecte naturapolis VGZ Goede Keuze is in 2018 niet meer af te sluiten.

Zilveren Kruis

Ook Zilveren Kruis verhoogt de premies voor 2018, maar een stukje minder dan CZ en VGZ doen. Voor de budgetpolis geldt een stijging van €12 van de jaarpremie. De natura- en restitutiepolis stijgen met €24 op jaarbasis. De maandpremies voor 2018 bedragen daarmee €105,95 (budgetpolis), €119,45 (naturapolis) en €123,75 (restitutiepolis).

Overige verzekeraars

DSW, Zorg en Zekerheid en de Eno-concerns Salland en ZorgDirect verlagen de premies voor 2018. Vooral Salland is opvallend: zij verlagen de premie met €137,40 per jaar. De maandpremie voor de naturapolis neemt af van €112,95 in 2017 naar €101,50 in 2018.

ONVZ (en labels PNOzorg en VvAA) verhogen hun premies met €30 per jaar. Ook voor de labels van verzekeringsconcern ASR geldt een stijging van de premies: bij de Ditzo betaal je in 2018 €24 meer op jaarbasis, bij de Amersfoortse zelfs €96.

