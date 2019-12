Zorgverzekeraars waarschuwen: zorgpremies stijgen in 2019

Update april 2018

VGZ: stijging niet nodig door langetermijncontracten

Zorgverzekeraar VGZ vindt een flinke stijging van de zorgpremies niet nodig. VGZ geeft, in een interview met FD, aan te gaan besparen door met zorginstellingen langetermijncontracten af te sluiten. In deze contracten is afgesproken dat de zorginstelling een deel van het bespaarde geld mag houden, als zij bezuinigt. Voor zorginstellingen is dit een goede prikkel om zuinigere zorg te gaan leveren, met als gevolg een daling in de zorgkosten. Ook gaat VGZ besparen op de kosten die de organisatie zelf maakt. Volgens VGZ blijft een stijging van de zorgpremies daardoor beperkt.

Hogere zorgkosten

Zorgpremies stijgen door de hogere zorgkosten. Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Nieuwe medicijnen en technologieën maken de zorg beter, maar vaak ook duurder. De stijgende personeelskosten helpen ook niet mee om de zorg betaalbaar te houden.

Reserves raken op

De stijging van de premies heeft volgens de zorgverzekeraars nog een oorzaak: hun reserves raken op. De verliezen van afgelopen jaar spelen daarbij een rol. Zo leed CZ vorig jaar een verlies van €140 miljoen. Zorgverzekeraars zijn verplicht om voldoende reserves te hebben, zodat zij 3 maanden kunnen functioneren als alle inkomsten zouden wegvallen.

Op de zaken vooruit lopen

Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, zegt: ‘Verzekeraars lopen wel erg op de zaken vooruit. Ze verontrusten daardoor de consument, wat wellicht ten onrechte is. Het lijkt erop dat verzekeraars steeds vroeger roepen dat de premies gaan stijgen, zodat consumenten hier vast op voorbereid zijn'. Later in het jaar kunnen de zorgverzekeraars zeggen dat zij hun uiterste best hebben gedaan om de premiestijging binnen de perken te houden.

Meer transparantie

Dat het een keer ophoudt met het inzetten van de reserves is niet geheel onlogisch. Onze woordvoerder zegt verder: 'Verzekeraars hadden al kunnen zien aankomen dat reserves ooit opraken, ze hadden dus de afgelopen jaren al veel meer kunnen focussen op kwaliteit van de zorg, doelmatigheid van de zorg en kostenbeheersing, in plaats van nu op premiestijging'. Ook zou het goed zijn als zorgverzekeraars transparanter worden over de overgebleven reserves.