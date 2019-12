Patiëntenfederatie NPCF raadt Zorgvergelijker Consumentenbond aan

Nieuws|Vanaf 15 november kunnen leden en niet-leden bij de Consumentenbond eenvoudig hun zorgverzekeringpolis voor 2013 vergelijken met andere aanbieders. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We hebben met de input van gebruikers van vorig jaar onze Zorgvergelijker verder verbeterd en hopen dat consumenten zo nog eenvoudiger de voor hen meest geschikte polis vinden. Dat dit jaar patiëntenfederatie NPCF onze Zorgvergelijker aanraadt, is een prachtig compliment.'

Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF: 'Het is voor mensen nu lastig om zorgverzekeringen te vergelijken. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Terwijl de zorg steeds duurder wordt en een juiste keuze -op prijs én kwaliteit- zo belangrijk is. De Zorgvergelijker van de Consumentenbond helpt mensen op een onafhankelijke manier bij het maken van die keuze.' Patiëntenfederatie NPCF heeft zelf een online-checklist ontwikkeld over het kiezen van een zorgverzekering. Het digitale magazine Zorgzine is deze keer ook geheel gewijd aan de zorgverzekering 2013.

De Consumentenbond adviseert consumenten om goed naar het polis aanbod van hun huidige zorgverzekeraar te kijken en na te gaan welke aanvullende verzekeringen echt nodig zijn. Ziekte is doorgaans niet te voorspellen, maar vaak is wel in te schatten of bijvoorbeeld fysiotherapie, speciale hulpmiddelen of kraamhulp nodig zijn en wat de staat van het gebit is.

Onderzoek van de Consumentenbond onder meer dan 3000 consumenten laat zien dat bijna 50% van de ondervraagden in 2012 meer premie betaalde dan ze aan declaraties indienden. Bijna 10% van de ondervraagden geeft aan voor komend jaar van aanvullende verzekering te willen veranderen en 31,6% twijfelt daar nog over.

Korting

Via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond is het ook mogelijk om de gewenste zorgverzekering aan te vragen. Zowel leden als niet-leden kunnen die met korting afsluiten. Daarvoor is een vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten.

De verzekeringen in de Zorgvergelijker worden vergeleken op de verschillen in kwaliteit, dekking en prijs. Het beëindigen van de lopende zorgverzekering kan tot en met 31 december 2012. Het afsluiten van een nieuwe polis is mogelijk tot en met 31 januari 2013.

