Zorgvergelijker 2018: vergelijk vanaf 13 november

Nieuws|Op dit moment zijn we de Zorgvergelijker aan het bijwerken met de nieuwe premies en voorwaarden van de zorgverzekeraars. Vanaf 13 november 2017 staat de Zorgvergelijker 2018 voor je klaar. Stap je over via de Consumentenbond, dan steun je direct onze acties om de zorgmarkt te verbeteren. Lees hoe de Consumentenbond te werk gaat.