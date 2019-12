Zorgverzekeraar Anno12 gaat voor start in 2015

Nieuws|Als de huidige leden en aandeelhouders van Anno12 ermee akkoord gaan, wil deze nieuwe zorgverzekeraar in 2015 alsnog van start gaan. Dit besluit is genomen door de top van Anno12, samen met de Raad van Commissarissen en de besturen. Het vertrouwen en enthousiasme om door te kunnen gaan heeft deze doorslag gegeven. Ook de durfinvesteerders hebben ingestemd met dit besluit.

Eerder maakte zorgverzekeraar Anno12 bekend geen zorgverzekering aan te zullen bieden in 2014. Als reden hiervoor werd gewezen op de premieverlaging die Achmea aankondigde voor verschillende zorgverzekeringen van het verzekeringsconcern.

Premieverlaging

Nu de huidige zorgverzekeraars een deel van hun behaalde winsten inzetten voor een premieverlaging, is het voor Anno12 niet te doen om verzekering aan te bieden voor een concurrerende prijs, liet Rob Adolfsen, voorman van Anno12, weten. De nieuwe verzekeraar heeft nog geen winsten op kunnen bouwen. Anno12 was nog bezig alle nodige vergunningen te krijgen om in 2014 te kunnen starten.

Lagere kosten

Zorgverzekeraars DSW, Achmea en De Friesland verklaren overigens zelf dat hun premieverlaging het gevolg is van lagere ziekenhuis- en medicijnkosten.

Toekomst

De komende 2 weken houdt Anno12 een raadpleging onder de huidige leden en aandeelhouders. Hun toestemming om de start van Anno12 een jaar op te schuiven is cruciaal voor de toekomst van deze nieuwe speler op de zorgverzekeringsmarkt.

ZorgAlert

We houden je graag op de hoogte van alle veranderingen in de zorg en de tarieven van je zorgverzekering in 2014. Wil je dat ook? Geef je dan op voor onze ZorgAlert. Wij mailen je zodra er nieuws is. En zodra de nieuwe premies bekend zijn, kun je eenvoudig checken welke verzekering het beste bij je past. Je ziet meteen hoeveel je kunt besparen.

Bekijk ook alle andere informatie over zorgverzekeringen.