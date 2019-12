Zorgverzekeraar Anno12 gaat door

In een markt waar 4 grote zorgverzekeraar domineren, staat de Consumentenbond positief tegenover de komst van een nieuwe zorgverzekeraar om de concurrentie verder te bevorderen. Of Anno12 ook daadwerkelijk voor 2015 een zorgverzekering mag aanbieden, hangt alleen nog af van het minimum ledenaantal van 10.000 dat Anno12 op 1 januari 2015 moet hebben.

Stevige concurrentie

Kenmerkend voor Anno12 is de coöperatieve structuur van de organisatie, waarbij de leden via ledencertificaten eigenaar zijn. De prijsconcurrentie op de verzekeringsmarkt is groot, en alhoewel de premie en het zorgverzekeringspakket van Anno 12 nog niet bekend is, zal het waarschijnlijk niet een van de goedkoopste zorgverzekeraars worden.

Anno12 richt zich in de eerste plaats op consumenten die bewust willen kiezen voor een kleinere zorgverzekeraar waarbij keuzevrijheid en een focus op een weloverwogen zorgconsumptie centraal staan. In december besluiten de leden en aandeelhouders of Anno12 daadwerkelijk de markt op kan met een zorgverzekering voor 2015.

Anno12 had vorig jaar al het verplichte startkapitaal verzameld, maar haakte alsnog af door de verlaging van de zorgpremie bij vrijwel alle bestaande zorgverzekeraars.

Kritiek

Door lid te worden van Anno12 kun je korting krijgen op de zorgverzekering, maar een lidmaatschapscertificaat kost wel €850. Een flink bedrag voor mensen met een lager inkomen. De SP vreest dan ook voor een verkapte vorm van risicoselectie op de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering, maar door een financiële drempel op te werpen kunnen mensen met hoge zorgkosten (die vaker een lager inkomen hebben) mogelijk benadeeld worden.

De hoogte van de premie met en zonder korting is op dit moment nog niet bekend. Naast een premiekorting ontvangen certificaathouders rendement op de investering in Anno12. Bij beëindiging van de zorgverzekering, wordt het bedrag van het ledencertificaat teruggestort.

ZorgAlert

Bron: Anno12