Zorgverzekeraar DSW verhoogt premie

Nieuws|Traditiegetrouw heeft DSW als eerste de premie van de zorgverzekering voor 2016 bekendgemaakt. De premie voor de basisverzekering gaat in 2016 omhoog van €95 naar €98,75 per maand, ofwel van €1140 naar €1185 per jaar.

Zorgpremie

Het kabinet ging uit van premie van €1243 per jaar. DSW stelt dat de kostenraming van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ongeveer €60 te hoog is. Dit komt volgens DSW omdat er €145 per premiebetaler uit de reserves wordt gehaald. Door de vergrijzing, nieuwe behandelingen in het basispakket, stijgende kosten voor geneesmiddelen en inflatie, is het echter niet mogelijk de premie gelijk te houden of te laten dalen. De premies voor de aanvullende verzekeringen zijn nog niet bekendgemaakt.

De verzekering van DSW is een restitutieverzekering, wat betekent dat je zonder bij te betalen naar alle zorgverleners kan, als deze niet duurder is dan het gemiddelde. Bij dure zorgverleners betalen verzekerden alsnog een deel zelf. Tot half november maken de andere zorgverzekeraars hun zorgpremies voor 2016 bekend. De verwachting is ook dat ook de premies van de andere verzekeraars omhoog gaan.

Let op meer dan de premie

De meeste consumenten blijven bij de oude zorgverzekeraar in de verwachting dat alleen de premie mogelijk verandert. Maar let ook op veranderingen in de aanvullende verzekeringen. De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is bij iedere zorgverzekeraar gelijk.

ZorgAlert

Benieuwd naar de premie van uw zorgverzekering 2016? Door je aan te melden voor de ZorgAlert van de Consumentenbond houden we je op de hoogte zodra de nieuwe premies bekend zijn. Vanaf half november 2015 kun je je zorgverzekering vergelijken en eenvoudig zien welke zorgverzekering het best bij je past en hoeveel je kunt besparen.