Zorgverzekeraar stimuleert internetdaten

Nieuws|Zorgverzekeraar VGZ biedt vrijgezellen die interesse hebben in een nieuwe zorgverzekering, de mogelijkheid om een week lang gratis te daten op internet. Onderzoek zou uitwijzen dat een relatie mensen gelukkiger maakt, waardoor ze ook minder gezondheidsklachten hebben.

De actie van de zorgverzekeraar biedt belangstellenden voor een aanvullende verzekering voor singles de mogelijkheid om gedurende zeven dagen gratis gebruik te maken van de diensten van datingsite Lexa.nl. Bovendien biedt de verzekeraar honderd mensen een compleet avondje uit aan.

In samenwerking met de Erasmus Universiteit onderzoekt de zorgverzekeraar geluk. Deelnemers krijgen vragenlijsten via het internet. Daarmee proberen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in het geluksgevoel van mensen