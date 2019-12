Zorgverzekeraars hebben contracten met ziekenhuizen rond

Nieuws|Het duurde even, maar de contractering van ziekenhuizen door de grote 4 zorgverzekeraars is rond. VGZ maakte vrijdag als laatste bekend klaar te zijn met de onderhandelingen en zorg bij alle ziekenhuizen te vergoeden.

Polissen op tijd bekendmaken

Verzekeraars horen jaarlijks op 19 november de premies en polisvoorwaarden voor hun polissen voor het volgende jaar bekend te maken. Ook de contracten die zij sluiten met verschillende zorgverleners zou op dat moment duidelijk moeten zijn. Helaas was deze informatie op 19 november nog niet beschikbaar.

Toezegging vergoeding

CZ en Menzis lieten in november wel weten zorg bij alle ziekenhuizen te vergoeden, ook als er in een later stadium zou blijken dat er geen contract zou komen. Bij Zilveren Kruis en VGZ was op dat moment nog niet voor alle ziekenhuizen duidelijk hoe de stand van zaken was.

Vergoeding in alle ziekenhuizen

Op dit moment is duidelijk dat je als verzekerde met een natura- of restitutiepolis bij 1 van de 4 grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) terecht kunt bij alle ziekenhuizen in Nederland. Dit geldt niet voor de Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis, waar je enkel 100% vergoeding krijgt bij een beperkt aantal ziekenhuizen.

Tijd om keuze te maken

Met nog 9 dagen de tijd om over te stappen, vindt de Consumentenbond de tijd die consumenten nog hebben om een keuze te maken voor hun zorgverzekering veel te kort. We roepen verzekeraars op om volgend jaar wél uiterlijk 19 november hun zaken op orde te hebben!

Tip:

Welk van de honderden zorgverzekeringen past het beste bij jou? Vergelijk zorgverzekeringen en kies de polis die het beste bij je past.