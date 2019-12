Zorgverzekeraars informeren te laat over contracten 2014

Nieuws|Vrijwel alle zorgverzekeraars geven aan nog 'te onderhandelen' met ziekenhuizen en zorgverleners zoals fysiotherapeuten over de contracten voor 2014. Teleurstellend, want in juli 2013 was afgesproken dat de zorgverzekeraars voor19 november zouden laten weten met wie ze wel of geen contract hebben afgesloten voor 2014.

De informatie die zorgverzekeraars geven over de contracten voor 2014 is niet compleet. Op 19 november bekeek de Consumentenbond de websites van de meeste zorgverzekeraars. In veel 'zorgzoekers' die op de websites staan, vonden we weliswaar lijstjes met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, apotheken en andere zorgverleners met een contract voor 2014, maar wat we voorgeschoteld kregen is niet het hele plaatje.

Onderhandeling

Op een aantal websites van zorgverzekeraars staat dat 'er nog wordt onderhandeld over de contracten', of 'er kunnen nog wijzigingen aangebracht worden' of lazen we dat er 'het voornemen' is om met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten'. Geen zekerheden dus. Wel geven veel verzekeraars aan 'vanaf 19 november bekend te maken met wie zij voor 2014 een contract afsluiten'.

Omstreden

Deze informatie is belangrijk bij de keuze van je zorgverzekering. Ga je in 2014 naar een zorgverlener zonder contract, dan moet je namelijk bij veel zorgverzekeringen een flink deel van de kosten zelf betalen. De percentages die zorgverzekeraars bij natura-verzekeringen uitkeren voor niet-gecontracteerde zorg lopen uiteen van 50% tot 80%. Vergoedingen lager dan 75% zijn wel omstreden. De Consumentenbond vindt een lagere vergoeding van 75% voor niet-gecontracteerde zorg veel te laag en betwijfelt de juridische houdtbaarheid ervan.

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) screent op de informatievoorziening door zorgverzekeraars in deze overstapperiode tot 31 januari 2014. Zorgverzekeraars die onvoldoende informatie geven over het gecontracteerde zorgaanbod en de hoogte van de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg, moeten dit direct aanpassen. Doen ze dit niet, dan zal de NZa handhaven.

Consumenten niet benadelen

De Consumentenbond vindt dat consumenten niet benadeeld mogen worden door de te late informering over de contracten met zorgverleners. Als zorgverzekeraars later hun voorwaarden aanpassen of contracten met zorgverleners wijzigen, moeten zij kunnen kiezen voor een andere zorgverzekeraar.

Zorgvergelijker 2014

