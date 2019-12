Zorgverzekeraars maken zorgnota’s lastig vindbaar

Zorgverzekeraars DSW, Salland en Ditzo geven hun verzekerden het beste inzicht in zorgkosten via de mijn-omgeving. Zorgkosten zijn bij deze verzekeraars onder andere op een overzichtelijke manier weergegeven. Daarnaast is het duidelijk of de vergoeding uit de aanvullende of basisverzekering komt en is de hoogte van het eigen risico direct zichtbaar.

Verbeterpunten

Vorig jaar deed de Consumentenbond al een oproep aan de zorgverzekeraars om de mijn-omgevingen te verbeteren. Belangrijk punt daarbij was dat verzekeraars consumenten op weg naar hun zorgrekeningen moeten helpen. Onze suggestie was onder andere om bij elke rekening die wordt ingediend door een zorgverlener of patiënt, de verzekerde een seintje te geven. Helaas gebeurt dit bij de meeste verzekeraars alleen als er sprake is van een eigen betaling omdat bijvoorbeeld het eigen risico wordt aangesproken. Ook met onze andere suggesties is slechts door een enkele verzekeraar wat gedaan. De Consumentenbond is ronduit teleurgesteld over de resultaten. Op nagenoeg alle punten is er wel een maatschappij die het goede voorbeeld geeft, maar het wordt niet van elkaar overgenomen. Daarom hebben we de verzekeraars nogmaals aangeschreven om hier iets aan te gaan doen.

