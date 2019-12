Zorgverzekeraars mikken op last-minute overstappers

Met grote reclameborden en spotjes op tv proberen zorgverzekeraars mensen te overtuigen dat overstappen naar hun maatschappij echt de beste keus voor 2013 is. Maar niet alleen wordt een kapitaal aan marketing uitgegeven, om de laatste klanten te winnen passen verzekeraars hun pakketten aan, zetten nieuwe pakketten in de markt of komen met leuke cadeautjes.

Het kan dus zeker lonen om de komende dagen je zorgverzekering tegen het licht te houden en een nieuwe verzekering uit te zoeken. Bedenk daarbij wel dat voor een uitgebreide aanvullende verzekering of tandartsverzekering je niet zomaar geaccepteerd hoeft te worden. Het is verstandig dit zo snel mogelijk te doen.

Wegens de drukte die er nu bij zorgverzekeraars is, raden wij iedereen die overstapt aan, ook zelf de oude zorgverzekering op te zeggen. Heb je je zorgverzekering opgezegd, dan heb je nog tot 1 februari de tijd om je aan te melden bij een nieuwe verzekering. Je kunt bij de Consumentenbond je zorgverzekering vergelijken en eenvoudig overstappen.