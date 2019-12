Merkmedicijnen weigeren mag

Discussie preferentiebeleid

Aanleiding voor de Kamervragen was een recente publicatie van de Landelijke vereniging van Huisartsen (LHV) waarin de machtigingsprocedure die zorgverzekeraars hanteren voor medicijnbereidingen ter discussie werd gesteld. Minister Schippers gaf in haar antwoord verder aan dat arts en patiënt in samenspraak blijven bepalen welk medicijn voorgeschreven wordt.

Minister Schippers is van mening dat het preferentiebeleid geen obstakel vormt voor patiënten. Zorgverzekeraars die een preferentiebeleid hanteren vergoeden niet alle merken, maar selecteren voorkeursmerken. In de praktijk roept dit beleid toch bij veel patiënten vragen op.

Niet te vaak

De Consumentenbond pleitte er al eerder voor niet vaker dan eenmaal per jaar het preferentiebeleid te vernieuwen. Carl Jakobs, beleidsmedewerker bij de Consumentenbond: 'De Consumentenbond heeft er bij de verzekeraars op aangedrongen hun voorkeursmiddelen maximaal 1 keer per jaar te veranderen en dit tegelijk met de nieuwe polisvoorwaarden bekend te maken, zodat consumenten er rekening mee kunnen houden bij hun keuze. De arts moet verantwoordelijk zijn en blijven voor alle medicatieaspecten.'

Voor informatie over medicijnvergoedingen heeft de Consumentenbond in samenwerking met organisaties van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en consumenten een lijst met veel gestelde vragen omtrent het voorkeursbeleid geneesmiddelen opgesteld.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal