Zorgverzekeraars onduidelijk over hoogte vergoedingen

Nieuws|1 op de 9 patiënten moest het afgelopen jaar bijbetalen voor zorg die wel in het zorgverzekeringspakket zit. Het gaat daarbij niet om een betaling van het eigen risico of een wettelijke eigen bijdrage, maar om kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt omdat er geen contract was afgesloten met de behandelaar.

In tweederde van de gevallen was van tevoren niet duidelijk dat de zorg niet (volledig) vergoed zou worden, melden de Nederlandse Patiëntenfederatie (NPCF) en het Landelijk Platform GGz op basis van een onderzoek onder ruim 11.000 personen. De organisaties concluderen dat zorgverzekeraars onvoldoende mededelen met welke zorgverleners zij contracten afsluiten.

Van de deelnemers aan het onderzoek had 67% eind 2013 geen informatie gekregen over welke zorgaanbieders een contract voor 2014 hebben met hun zorgverzekeraar. Opvallend is dat zelfs de helft van de mensen die - bij het afsluiten van een polis voor 2014 - zelf op zoek ging naar deze informatie deze niet kon vinden.

Tot 50% zelf bijbetalen

De bedragen die je moet bijbetalen voor een behandeling door een zorgverlener zonder contract met je zorgverzekeraar kunnen snel oplopen. De percentages die zorgverzekeraars bij natura- of combinatiepolissen uitkeren voor niet-gecontracteerde zorg lopen grofweg uiteen van 50% tot 80%. De Consumentenbond krijgt regelmatig vragen over behandelingen bij fysiotherapeuten en GGZ-instellingen die niet (volledig) worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Volgens de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) hebben zorgverleners wel de plicht om patiënten voorafgaand aan de behandeling te informeren of de behandelaar een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar en of er dus mogelijk kosten zijn die niet vergoed worden. Als patiënt heb je zelf de verantwoordelijkheid om bij de zorgverzekeraar te vragen welk bedrag of percentage vergoed wordt.

ZorgAlert

Bron: NPCF