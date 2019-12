Zorgverzekeraars op tijd met inkoopbeleid

Onduidelijk en slecht vindbaar

Vorig jaar waren de zorgverzekeraars ook op tijd met de publicatie. De informatie was echter vaak onduidelijk en slecht vindbaar. Dat bleek uit onderzoek van de Consumentenbond naar de vindbaarheid en de inhoud van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Vereisten

De documenten over het inkoopbeleid kennen een aantal minimumeisen. Zo moet het inkoopbeleid onder meer informatie bevatten over de fasen van de zorginkoop, het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraars hanteren en aan welke minimumeisen zorgverleners moeten voldoen om voor een contract in aanmerking te kunnen komen. De eisen staan beschreven in de regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw.

Informatie zorgcontracten te laat

In het inkoopbeleid staat ook het tijdpad van de zorgcontractering vermeld. De Consumentenbond pleit ervoor dat verzekeraars hun verzekerden tijdig informeren over met welke zorgverleners zij een contract afsluiten voor het volgende jaar.

Afgelopen jaar kwamen de 4 grote zorgverzekeraars de belofte niet na om de consument op 19 november te kunnen informeren over het volledige aanbod van gecontracteerde zorgverleners.

