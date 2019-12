Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar

Nieuws|Bijna 8% van de Nederlanders is in 2011 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. De premie was de belangrijkste reden om te wisselen.

Afgelopen jaren stapte zo'n 3 a 4% over naar een andere zorgverzekeraar. In 2011 was dat 7,6%. Voor ruim de helft was de premie de belangrijkste reden.

Nivel-programmaleider Judith de Jong: 'In 2011 steeg de gemiddelde jaarpremie van de basisverzekering met 9,1% tot 1.256 euro. Dat is de grootste premiestijging sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006. Daarbij zijn de verschillen tussen verzekeraars groot. Tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering zit een verschil van 276 euro per jaar. Het loont dus om te wisselen.'

Vooral jongeren wisselden van zorgverzekeraar. Mensen die niet overstapten gaven vaak als reden dat ze het te veel moeite was om te zoeken. Ook zien zij weinig verschillen tussen zorgverzekeraars. Opvallend is dat deze groep vaker barrières aangeeft als reden om niet over te stappen, bijvoorbeeld angst om niet geaccepteerd te worden of angst voor administratieve problemen.

Kwaliteit blijkt nauwelijks een overweging om te wisselen. Slechts 1% is overgestapt vanwege de kwaliteit. De Jong: 'Dit is opmerkelijk, want bij de invoering van de stelselwijziging was het nadrukkelijk de bedoeling dat mensen voor een zorgverzekeraar zouden kiezen vanwege de premie én de kwaliteit van zorg.'

Bron: Nivel