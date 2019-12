Zorgverzekering speciaal voor vrouwen

Ook het bleken van tanden wordt vergoed, net als het inhuren van een 'personal coach'. Daar staat uiteraard wel een prijs tegenover. De basispremie voor de basisverzekering van Energiek kost volgend jaar €99,51 per maand en de aanvullende verzekering kost dan €29,75 per maand.

In deze bedragen zit al de korting verwerkt die je krijgt als je lid bent van de Stichting Vrouw en Energiek of de verzekering via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond afsluit. Die korting bedraagt 5% op de basisverzekering en 30% op de aanvullende verzekering.

Zorgverzekeraars mogen sinds 2006 polissen aanbieden die zich richten op een specifieke doelgroep. Er zijn al zorgverzekeringen voor jongeren (Zekur, TakeCareNow!), jonge gezinnen (Kiemer) en gelovigen (ProLife). Voorwaarde is wel dat iedereen de verzekering mag afsluiten.