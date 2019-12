9-maandenbeurs 2017: opvallende producten

Kidsplate

Prijs: €22,50 (2 voor €20,25 per stuk, en 3 voor €19,13 per stuk).

Te koop: www.kids-plate.nl

De Kidsplate is een bord en placemat in een. Het bord heeft de vorm van een kroontje. De kidsplate is van siliconenrubber en is oven-, vaatwasser- en magnetronbestendig tot 250 graden.

De placemat zuigt zich vast aan de tafel. Zo is het moeilijker om eten rond te slingeren, en makkelijker om te eten omdat het bordje niet schuift. En waarschijnlijk zal het meeste geknoei op de placemat vallen. Volgens de producent is het 100% siliconen- en BPA-, PVC-, lood- en ftalatenvrij. Verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren.

Wat vinden wij ervan?

De Kidsplate ziet er mooi uit, en het kroontje zal veel kinderen aanspreken. Het blijft goed liggen op de tafel en schuift niet. Maar als kinderen een hoekje omhoog tillen, kunnen ze wel alles in 1 keer door de kamer slingeren als je pech hebt. Vrij prijzig; veel andere specialere bordjes heb je al voor rond de €10.

NumNum Pre-Spoon en beginnerkom

Prijs: €11,95 ( voor een set van 2), €15,95 voor de kom

Te koop: www.numnumbaby.nl

De NumNum Pre-Spoon is een lepeltje waarmee baby’s hun eerste hapjes kunnen eten zonder dat het van hun lepel valt. Er zijn 2 varianten: het blauwe lepeltje is geschikt voor dunner voedsel, de oranje versie voor wat dikker voedsel. De lepel heeft geen bolle of holle kant, eten blijft aan het lepeltje hangen. Er is ook een speciale kom bij te koop. Die loopt van binnen taps toe zodat het eten 'altijd' in de kom blijft hangen.

Wat vinden wij ervan?

Op de beurs bleef eten inderdaad goed plakken aan de lepel. De kom heeft wel wat weg van een hondenbak vond een andere beursbezoeker, en daar had ze wel een punt. Het lepeltje is misschien ook wat hard in de mond voor de beginnende eter.

Babymoov Dream belt

Prijs: €44,95

Te koop: via verschillende webshops o.a. www.babydump.nl en www.baby-walz.nl

Veel zwangere vrouwen hebben last van slaapproblemen; de Dream Belt van babymoov zou hier een einde aan moeten maken. Hij is ontworpen in samenwerking met verloskundigen.

Het is een brede band met klittenband op de rug en een elastiek op buikhoogte. De riem zou moeten zorgen voor de ideale slaaphouding en zich aan de bewegingen van het lichaam moeten aanpassen. Hij kan op de huid of over kleding worden gedragen en is te wassen op 40 graden.

Wat vinden wij ervan?

Het was niet uit te proberen op de beurs, en je zou er natuurlijk ook echt mee moeten slapen. Het is wel waar dat zwangere vrouwen vaak slaaproblemen hebben, maar velen lossen dat op met een extra kussen of een voedingskussen voor extra ondersteuning voor de buik of tussen de benen. Alleen als je omdraait is de steun dan weg, dus in dat geval zou dit mogelijk een verlichting zijn.

Ockeys Sweakers: antislip zwemsokken

Prijs: €19,95

Te koop via www.Ockyz.com

De Sweakers staan voor swimming sneakers; antislip-sokjes voor in het zwembad zodat je niet kunt uitglijden. Mogen volgens de aanbieder ook gebruikt worden tijdens de zwemles. De sokken zijn volgens de specificaties snel drogend, luchtdoorlatend en antibacterieel. De tenen blijven bloot in de Sweakers. Er zijn 3 verschillende uitvoeringen en ze zijn verkrijgbaar van maat 23 tot maat 46. Volgens de fabrikant wordt er gewerkt aan een nog kleinere versie.

Wat vinden wij ervan?

In het zwembad gebeuren inderdaad vaak ongelukken doordat kinderen uitglijden Antislip-sokken zijn daarvoor een oplossing, maar wij betwijfelen of kinderen van een jaar of 6 deze nog met enthousisiame aan trekken.

Babyshusher

Prijs: €40

Te koop: o.a. via www.Bol.com en www.Babypark.nl

Vorig jaar gespot, en nu zagen we hem weer: de Babyshusher is een klein handzaam productje dat een ritmisch geluid maakt dat lijkt op het geluid dat baby’s in de baarmoeder horen. Het volume is instelbaar en er zit een timer op waarmee je kunt kiezen of de shusher na 15 of 30 minuten vanzelf uitgaat. Je plaatst de babyshusher op 50-60 cm van de oren van de baby.

Wat vinden wij ervan?

Het product ziet er netjes uit. Of het werkt is op een beurs natuurlijk niet te proberen. Reviews bij aanbieders zijn overwegend positief, alleen de prijs-kwaliteitverhouding wordt soms te hoog genoemd. Volgens ons wel het proberen waard als je het even niet meer weet.

Chocobombes

Prijs: €9,95 per doosje (3 bonbons van 20 gram).

Te koop via: https://www.chocobombes.nl/bestellen

Chocolade speciaal voor zwangere vrouwen met een speciale vulling. Het eerste trimester heeft bijvoorbeeld een bonbon gevuld met spinazie en sinaasappel. Foliumzuur uit spinazie verkleint de kans op geboorteafwijkingen en vitamine C uit sinaasappel bevordert de opname van foliumzuur.

In het tweede trimester eet je bonbons met olijfolie en walnoot, yoghurt en paddenstoel of rode biet en linzen. Voor het laatste trimester zijn de vullingen framboos en doperwt, knoflook en tomaat en vijg en groene appel.

Chocobombes geeft aan absoluut geen vervanging te bieden voor een gevarieerde dagelijkse voeding of voor voedingssupplementen. Het idee is dat je op een bijzondere manier nadenkt over voeding tijdens je zwangerschap.

Wat vinden wij ervan?

Leuk idee om zwangeren op zo'n manier op het belang van voeding te wijzen. De variant die wij proefden was lekker. De vulling bleek voornamelijk uit witte chocolade te bestaan. Bovendien zien de bonbons er prachtig uit als je ze doorsnijdt, maar wel erg prijzig!

Meer tips over je zwangerschap en je baby?