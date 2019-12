Eerste indruk|Met de Babywatcher kun je thuis zelf een pretecho maken van je baby. Erg leuk om je kleintje te zien. Maar soms is het wel even zoeken naar wat je nu precies ziet. Het maken van de echo gaat makkelijk. Alleen bij het maken van een foto kun je wel wat hulp gebruiken.

Conclusie

Met de Babywatcher kun je thuis zelf pretecho’s maken. De Babywatcher is alleen bedoeld om te genieten van je kindje en niet geschikt voor medische echo’s. Het apparaat is redelijk gemakkelijk in gebruik en het maken van een echo is ook goed te doen. Alleen is het soms een beetje zoeken wat je nu echt ziet.

Huren

Je huurt de Babywatcher voor een periode van 1 tot 2 weken. Hiervoor moet je een account aanmaken op de website van Babywatcher. Daar kun je ook het programma downloaden dat je nodig hebt om de echo’s te maken. De stappen voor het downloaden en installeren zijn goed te volgen. Groot nadeel: het programma werkt alleen op een Windows besturingssysteem.

Wanneer je de Babywatcher hebt ontvangen en het programma hebt geïnstalleerd, kun je de Babywatcher op je computer aansluiten. Helaas start het programma niet automatisch wanneer je het apparaat aansluit. Dat moet je zelf nog even doen.

Comfortabel

Voor je begint aan de echo: ga een beetje onderuit op een bank liggen of zitten. Zorg wel dat je hoofd goed ondersteund is, dan krijg je geen kramp in je nek tijdens de echo. Start de echo pas als alles klaar staat en je comfortabel zit/ligt. Het is zonde om echotijd te verliezen. Doe de gel op je buik en smeer deze met de echokop wat uit zodat er overal gel zit. De gel kan wat koud zijn en als je wat wondjes op je huid hebt ook een beetje prikken.

Nu ben je echt klaar om te beginnen.

Kiekeboe

Het kan soms wat zoeken zijn voor je je kindje ziet op het scherm. Zeker als je nog niet zo lang zwanger bent heeft een baby vrij veel bewegingsruimte. Dan kan hij nog wel eens kiekeboe spelen en moet je goed zoeken.

Wij konden vooral de armpjes en beentjes het beste onderscheiden. Maar of je nu een hoofd of de billen ziet, de Babywatcher vraagt wat oefening. Al heeft het ook wel wat grappigs om te speculeren over wat je nu wel en niet ziet.

Naarmate je meer echo’s maakt wordt het ook makkelijker om verschillen te zien. Het beste plaatje van je kind krijg je als je tussen de 16 en 32 weken zwanger bent.

Bediening programma

Om het programma goed te bedienen tijdens het maken van de echo, zijn eigenlijk wel wat extra handen nodig. Dan kan de moeder de echokop op de juiste plaats houden, terwijl de ander het programma bedient.

De mogelijkheden tijdens de echo:

In- en uitzoomen: dit gaat niet helemaal logisch. De ‘zoom-knop' maakt het beeld groter, de ‘zoom+-knop' maakt het beeld kleiner

dit gaat niet helemaal logisch. De ‘zoom-knop' maakt het beeld groter, de ‘zoom+-knop' maakt het beeld kleiner Helderheid aanpassen: hierdoor krijg je wat meer contrast en zijn bijvoorbeeld botjes in armen en benen beter te zien

hierdoor krijg je wat meer contrast en zijn bijvoorbeeld botjes in armen en benen beter te zien Maken van foto en video: hiervoor zijn zeker 2 paar handen nodig. De kans dat je de echokop iets verschuift is groot. In plaats van je baby, heb je dan net niks op de foto!

Foto’s en video’s worden gelijk op je eigen computer opgeslagen. Het is ons alleen niet duidelijk wanneer de video-opname wordt gestart. Babywatcher kon daar ook geen duidelijk antwoord op geven.

Internetverbinding

Tijdens het scannen moet je laptop een internetverbinding hebben, anders werkt het niet. We hebben Babywatcher gevraagd waarom dit is. Zo houden ze in de gaten of je niet meer dan 3 echo’s per dag maakt. De afbeeldingen die tijdens de echo gemaakt worden, worden niet via internet verstuurd. Deze komen gewoon op je eigen computer te staan.

Website

De veelgestelde vragen (FAQ’s ) zijn niet altijd even duidelijk uitgewerkt. De vraag ‘waarom zit er een tijdslot op de Babywatcher’ krijgt als antwoord:‘Met de Babywatcher kun je per scan 10 minuten scannen. Scans kunnen worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt standaard 3 keer per dag scannen.’

Helaas staat er in de algemene voorwaarden niets over opslaan of bewaren van jouw persoonlijke data. Gelukkig biedt de website hier juist wel uitkomst. Daarop staat netjes dat ze jouw persoonlijke data niet opslaan of bewaren.

Niet ontraden

Wij vroegen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wat zij van de Babywatcher vinden. De KNOV ontraden ouders niet de Babywatcher te gebruiken. Wel waarschuwen zij dat de thuisecho’s niet te vergelijken zijn met medische echo’s. Ook zijn ze bang dat ouders onnodig ongerust kunnen worden wanneer zij iets zien wat volgens hen niet klopt. Maar, zo laat de KNOV weten: ‘Het is aan ons om hierop in te spelen en goede voorlichting te geven’.

3 keer kijken

Met de Babywatcher kun je per dag maximaal 3 echo’s van 10 minuten maken. Ligt je kindje er een keer niet helemaal goed voor, dan kun je het later op de dag nog eens proberen. Toch is onze ervaring dat 3 echo’s per dag wel echt heel veel is. Dit zul je zeker niet elke dag doen. Als je wat vaker een echo hebt gemaakt en je weet waar je moet kijken, kan 10 minuten ook wat lang zijn. Maar zeker aan het begin is dit wel handig.

Oudere kinderen

Met de Babywachter kun je ook oudere kinderen al wat betrekken bij de zwangerschap. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het kind. De dochter (2,5 jaar) van onze testmoeder vond het prachtig om alvast naar de baby in de buik van mama te kijken. Natuurlijk werd ook gelijk even gekeken of er geen baby in haar eigen buik zat.