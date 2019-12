Boeken voor aanstaande vaders

Als aanstaande vader komt er veel op je af. Wij vroegen aan volgers van onze Facebookpagina Baby & Kind en via de leden van de community of er boeken zijn die mannen op deze nieuwe rol kunnen voorbereiden. Hieronder volgt op alfabetische volgorde de lijst met al jullie inzendingen.

De meeste boeken worden via de grote online shops aangeboden, zoals bol.com, bruna.nl en ako.nl. Indien de standaard paperback niet meer leverbaar is, denk dan ook eens aan de mogelijkheid van een e-book of een tweedehands exemplaar.

Aanpakken voor aanstaande vaders

Auteur: David Borman

Richtprijs: €18,50

Op de site vadercursus.nl vertelt David Borman over zijn werk als verloskundige. Hij is cursussen voor aanstaande vaders gaan geven omdat de kennis en kunde over zwangerschappen en bevallen bij de papa’s best wel tegenvalt. Zijn boek is naast de cursus te gebruiken of los ervan.

Babymanagement voor mannen

Auteur: Henk Hanssen

Richtprijs: €17,95

Het lijkt in eerste instantie een bloedserieus boek, waarin het gezin als onderneming wordt beschouwd en jij de manager bent. Maar als je meer hebt met knopjes in auto’s en beknopte A4-tjes, dan vind je gelukkig ook echte 'mannen'-humor in het boek terug.

Buskruit met muisjes

Auteurs: Nina Veeneman-Dietz en twee co-auteurs

Richtprijs: €19,95

Dit boek is niet specifiek voor aanstaande papa’s, maar voor ‘Jan’ (de verzamelnaam van vaders in het boek) zijn er wel speciale blauwe kaders in het boek opgenomen met de meest broodnodige informatie. Een bezoeker op onze community roemt de ‘erg veel nuttige en praktische informatie’.

Commando papa

Auteur: Neil Sinclair

Richtprijs: €15

Henk Hanssen (zie hierboven) beschouwt het gezin als onderneming, Neil Sinclair legt de link juist met een militaire operatie. Vieze luiers weggooien wordt een bomopruiming en de voorbereiding op de komst van de baby het inrichten van een basiskamp. Oftewel: de voormalige commando Sinclair heeft een luchtige en hilarische saus over de basisinformatie gelegd, waardoor het een makkelijk leesbaar boekje is geworden.

Forever outnumbered

Auteur: Simon Hooper

Richtprijs: €22

Een bezoeker op onze community noemt het boek ‘supergrappig.’ Op Instagram manifesteert Hooper zich als @fatherofdaughters. Hij vond zichzelf nog een ‘man-child’ toen hij op z’n 24e zijn eerste kind kreeg. Hij verhaalt verder over hoe het huishouden, met nu 5 vrouwen, hem als man volkomen in de minderheid drukt. Maar hij geniet ervan en probeert aspirant-vaders ervan te overtuigen dat het leven met kinderen het beste is dat je kan overkomen.

Handboek voor vaders

Auteur: Beau van Erven Dorens

Richtprijs €20. E-book €9

Ook Beau, de eeuwig studentikoze kakker, overziet het vaderschap met humor. Zo krijg je antwoord op de vragen als ‘Hoe hou ik gedurende de bevalling de onbekwame, naar rook stinkende coassistent uit de buurt van de vagina van mijn vrouw?’

Help ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt

Auteur: Kluun

Richtprijs: €10

De ondertitel zegt eigenlijk al voldoende: ‘Alles wat u nooit over zwangerschap en baby’s wilde weten.’ En mocht je nog de indruk hebben dat het boek van Kluun toch louter serieus is, dan spreekt de eerste zin van hoofdstuk 1 boekdelen: ‘U hebt een vrouw zwanger gemaakt en als het meezit, is het nog uw eigen vrouw ook.’ Gewoon lekker luchtig leesvoer waar papa toch wat van opsteekt.

Jouw zwangerschapsbijbel

Auteur: Anne Deans

Richtprijs: €16

Dit boek valt een beetje uit de toon in deze lijst, want het is voornamelijk op de moeder gericht. Als jij het voor je lief koopt, scoor je absoluut punten!

Oei, ik groei! Weetjes & mijlpalen

Auteur: Frans Plooij

Richtprijs: €15 of €30 (online guide via oeiikgroeionlineguide.nl)

Dit boek behoort tot de Oei, ik groei-reeks van boeken en online gidsen. Het is praktisch, beknopt en compleet en richt zich op beide ouders, niet alleen op de (aanstaande) moeder.

The Dad

Auteur: Janine Breukhoven-Kho

Richtprijs: €24,50

Op thedad.com vind je vooral zeer (on-)nuttige informatie voor mannen. En ja, het gaat soms ook een beetje over de geneugten van het vaderschap. Bekijk het boek ‘The Dad – opvoedboek voor vaders’ in hetzelfde licht: vooral niet al te zware kost, maar op een luchtige manier worden de leuke én minder leuke momenten van de opvoeding besproken.

Tuurlijk schatje

Auteur: Jasper Rombout

Richtprijs €15

Jasper Rombout is zelf vader geworden en probeert met zijn ervaringen andere aanstaande vaders door deze moeilijke tijd te helpen. Op z’n site tuurlijkschatje.nl steunt hij je elke dag met een nieuw verhaal, nuttige weetjes en een dikke lach. En als niets meer helpt: bier.

Vader op komst

Auteur: Willem Bisseling

Richtprijs: €18

Het boek 'Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt!' van Kluun (zie boven) krijgt in 2019 een actueel en praktisch alternatief in het boek 'Vader op komst' van Willem Bisseling. Ook dit boek staat weer vol met handige tips, lijstjes en grappige verhalen speciaal voor aanstaande vaders.

Vader worden voor dummies

Auteur: Matthew Miller

Richtprijs: €15

Als je niet weet wat de Doppler-detectie van de foetale hartslag in week 10 is: het staat erin. Tezamen met alle andere aspecten van het vader worden. Vanaf het moment vlak voor de bevruchting tot net na de geboorte. En inderdaad: voor dummies.

Voor het eerst papa

Auteur: Lionel Pailles

Richtprijs: €19

De meest uiteenlopende kanten van de zwangerschap worden je in heldere stappen uitgelegd. En als je al die zwangerschapsbegrippen niet kent: zoek ze op in de blauwe kaders van het boek.

Zwangerschapsboek voor mannen

Auteur: Gerard Jansen

Richtprijs: €15

Een bezoeker op onze community omschrijft dit boek als ‘lekker luchtig, met veel humor, maar toch ook zeer informatief.’ Via de tijdlijn in het boek word je week na week bijgepraat, over de hormonale veranderingen van de leidinggevende en over de ontwikkeling van de baby.

