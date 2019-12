De eerste onderzoeken

Het eerste contact met het consultatiebureau volgt vaak een paar dagen na de geboorte. Een medewerker van het bureau belt dan voor een afspraak voor de hielprik en de gehoortest. Maar soms wordt dit ook gedaan door de verloskundige.

Hielprik

Bij de hielprik worden een paar druppels bloed bij je baby afgenomen. Meestal gebeurt dit thuis. Die druppels worden in een laboratorium gecontroleerd op 21 zeldzame ziektes. Hoor je er binnen 4 weken niks meer over? Dan is de uitslag van de screening negatief: er zijn geen afwijkingen gevonden. Je komt daarna automatisch in het oproepsysteem van het consultatiebureau terecht.

Gehoortest

De gehoortest duurt een paar minuten en wordt per oor uitgevoerd met zachte dopjes. Is niet meteen met zekerheid te zeggen of je baby goed hoort? Dan volgt een week later een tweede test. Dat er zo vroeg zekerheid over het gehoor moet zijn, komt omdat de taalontwikkeling van kinderen al met 8 weken begint. Vanaf dat moment beginnen ze geluiden waar te nemen en na te doen.

Hoe vaak ga je op controle?

Na een maand ga je voor het eerst op bezoek bij het consultatiebureau. De controles verlopen daarna volgens een vast stramien. Elke keer wordt je kind gemeten en gewogen om te zien hoe de groei verloopt. Daarvoor moet je je baby uitkleden. Het is handig om een handdoek of omslagdoek mee te nemen voor op het (intensief gebruikte) aankleedkussen. Na het wegen kun je je baby er lekker warm in houden.

Daarna volgt onderzoek, de ene keer door een jeugdarts en de andere keer door een jeugdverpleegkundige. Zij controleren of de fysieke ontwikkeling van je kind goed verloopt: kan hij al omrollen en zitten? Hoe zijn na een tijdje de grijpreflexen?

Ook wordt naar het grotere plaatje gekeken: hoe gaat het thuis? Zijn de ouders bijvoorbeeld al gewend aan hun nieuwe rol? Het eerste jaar zijn de afspraken grofweg maandelijks. Daarna gaat de frequentie omlaag: van 2 keer per jaar in het tweede levensjaar naar jaarlijks tot de vierde verjaardag.

Het vaccinatieprogramma

Een belangrijk onderdeel van de bezoeken aan het consultatiebureau vormen de vaccinaties voor je baby volgens het Rijksvaccinatieprogramma. De eerste 2 prikken krijgt je baby met 2 maanden. Ze vormen de eerste bescherming tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), hib-ziekte, pneumokokkenziekte en hepatitis B. In de 9 maanden die volgen wordt je baby nog 3 keer ingeënt voor een goede bescherming tegen deze gevreesde infectieziekten. Na het eerste jaar krijgen kinderen nog een enkele keer een oproep voor vaccinaties.

Is het consultatiebureau verplicht?

Nee. Er gaat geen seintje naar instanties als Jeugdzorg wanneer je besluit om niet naar het consultatiebureau te gaan. Het is wel goed je te realiseren dat je daarmee de controles van professionals zou missen. Zij zijn getraind op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen bij de ontwikkeling. Ga je wel, maar ben je het niet eens met de bevindingen van het consultatiebureau? Het staat je vrij hun advies naast je neer te leggen.

Meer vragen over je kind

Het consultatiebureau is er niet alleen voor de fysieke ontwikkeling van je kind. Je kunt er ook terecht met allerlei vragen over je kind en de verzorging. Bijvoorbeeld over borstvoeding of flesvoeding. Drinkt mijn kind wel genoeg? Welk eerste hapje kan ik het best geven? Maar ook vragen over veilig slapen en doorslapen kun je bij het consultatiebureau stellen. Als je kind wat groter wordt, kunnen de medewerkers helpen bij opvoedkundige dilemma’s.

Het voordeel van het consultatiebureau is dat de voorziening laagdrempelig en gratis is. Voor vragen is er meestal ook een telefonisch spreekuur waar je buiten de afspraken om terechtkunt. De ervaringen met het consultatiebureau zijn trouwens niet altijd positief. Sommige ouders ervaren te veel bemoeienis of te weinig kennis.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De informatie die het consultatiebureau over je kind verzamelt, wordt genoteerd in de GroeiGids die je als ouder ontvangt. De gegevens komen ook terecht in een digitaal kinddossier. De regionale Jeugdgezondheidszorg houdt zo de gezondheid en ontwikkeling van je kind bij.

Alleen medewerkers van de regionale Jeugdgezondheidszorg kunnen het dossier van je kind inzien. Andere hulpverleners en artsen mogen het alleen met instemming van de ouders bekijken.

Zelf het kinddossier inzien

Als ouder heb je recht op inzage in het volledige kinddossier, én recht op een kopie. Net als bij een medisch dossier. Vanaf het 12e jaar van je kind heb je eerst zijn of haar toestemming nodig. Als je kind 16 jaar is, mag je het dossier als ouders niet meer inzien.

Vanaf de 18e verjaardag wordt het kinddossier nog 15 jaar bewaard. Uiteindelijk worden de gegevens vernietigd. Een kopie of inzage vraag je aan bij de zorgverlener. Inzage is altijd gratis, voor een kopie mag de zorgverlener een klein bedrag vragen.

Steeds meer consultatiebureaus werken met een online ouderportaal: een afgeschermd deel van de website waarop je met een inlogcode gemakkelijk je eigen gegevens kunt inzien. Hier vind je meestal niet het volledige dossier. Ouderportalen laten bijvoorbeeld alleen informatie zien over groei en ontwikkeling en bieden de mogelijkheid om online afspraken te maken.

Opvragen kan lastig zijn

Uit onderzoek blijkt dat kinddossiers vaak lastig op te vragen zijn. Ontvang je het kinddossier niet, dan kun je een klacht indienen bij zorginstelling. Kom je er samen niet uit, dan kun je naar de Geschillencommissie Zorg stappen.

De 5 Jeugdgezondheidszorgorganisaties (ActiZ-Jeugd, AJN, NCJ, V&VN en GGD GHOR Nederland) laten in een reactie weten het jammer te vinden dat dossiers niet altijd binnen de gestelde termijn aan de ouders zijn aangeleverd. Een verzoek van ouders hoort zo snel mogelijk te worden afgehandeld. Lees de volledige reactie van de JGZ-organisaties.

