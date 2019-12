Deze voedingsstoffen heb je extra nodig tijdens je zwangerschap

In je buik groeit en ontwikkelt je baby zich volop. Niet gek dus dat je tijdens de zwangerschap wat meer behoefte hebt aan extra voedingsstoffen en vitamines. Waar moet je op letten?

Vette vis eten

Eet het liefst 1 portie vette vis per week. Dat is gezond voor jou én je baby. In vette vis zitten omega 3-vetzuren, jodium en vitamine D. Omega 3-vetzuren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen, zenuwen en ogen van je baby. Een aantal vissoorten, zoals gerookte zalm kun je juist beter laten staan. Er zijn meer voedingsmiddelen die je beter kunt mijden tijdens je zwangerschap.

Hou je niet van vis, slik dan visoliecapsules met alleen omega 3-vetzuren (DHA). Vermijd visoliecapsules met omega 6-vetzuren: linolzuur, gamma-linoleenzuur of arachidonzuur. Ze concurreren met omega 3-vetzuren en je krijgt ze vaak al via je normale voeding binnen.

Vitaminen en mineralen

Aan een aantal vitaminen en mineralen heb je tijdens de zwangerschap extra behoefte:

Foliumzuur: verlaagt de kans op een open ruggetje, hazenlip of open gehemelte. Begin al met het slikken van dagelijks 400ug voordat je zwanger bent tot 10 weken in je zwangerschap.

verlaagt de kans op een open ruggetje, hazenlip of open gehemelte. Begin al met het slikken van dagelijks 400ug voordat je zwanger bent tot 10 weken in je zwangerschap. Vitamine D : goed voor de botten, een normale spierfunctie en het immuunsysteem. Volgens onderzoek lopen baby's met een tekort aan vitamine D meer risico op longziekten als astma. Slik dagelijks 10 microgram.

: goed voor de botten, een normale spierfunctie en het immuunsysteem. Volgens onderzoek lopen baby's met een tekort aan vitamine D meer risico op longziekten als astma. Slik dagelijks 10 microgram. IJzer: voor zwangere vrouwen is de kans op een ijzertekort groter. Eet daarom ijzerrijke producten zoals vlees, eieren, peulvruchten en volkorenproducten. Het lichaam neemt het makkelijkst ijzer op uit vlees. Ook helpt het om tijdens de maaltijd extra vitamine C te eten via fruit of rauwkost, dan neem je het ijzer beter op.

Het is aan te raden foliumzuur en vitamine D bij te slikken, bijvoorbeeld met een vitaminepil speciaal voor zwangere vrouwen. Neem geen gewone multivitaminepillen, die zijn soms niet geschikt vanwege een hoge hoeveelheid vitamine A.

Een goed voedingspatroon tijdens je zwangerschap

Het is verstandig in het algemeen extra op je voedingspatroon te letten. Een persoonlijk voedingsadvies voor tijdens je zwangerschap vind je op voedingscentrum.nl. Als je vegetarisch eet, let dan extra goed op je ijzer- en vitamine B12 inname.

Het is vaak niet nodig extra veel te eten. De zwangerschap vraagt wel extra energie, maar omdat je vaak wat minder beweegt, verbruik je ook minder. Voorkom extra kilo’s tijdens de zwangerschap.

Tips tegen maagzuur

Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van maagzuur. De volgende tips kunnen verlichting bieden:

Eet niet meer de laatste 3 uur voordat je naar bed gaat en drink alleen water.

Eet kleine porties verspreid over de dag.

Mijd kauwgum.

Mijd koolzuurhoudende dranken.

Blijf na het eten een poosje rechtop zitten.

Iets lichts eten, zoals een volkorencracker, kan verlichting geven als je last hebt van ochtendmisselijkheid (leg het naast je bed).

Tips voor een goede stoelgang

Een ander veel voorkomend zwangerschapsongemak is een slechte stoelgang. De volgende tips kunnen helpen dit te voorkomen:

Eet vezelrijke voeding zoals volkoren producten (volkorenbrood, zilvervliesrijst), groente en peulvruchten.

Drink 1,5 tot 2 liter vocht per dag-

