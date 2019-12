De prijs van gratis babydozen

Voor niets gaat de zon op

Met een paar muisklikken geef je bijzonder waardevolle informatie over jou én je kind weg. Wat er daarna met die gegevens gebeurt is niet altijd helemaal duidelijk. Wel kun je ervan op aan dat ‘babygerichte’ bedrijven van Nestlé tot en met Nutricia je vervolgens gretig benaderen met ‘interessante aanbiedingen’.

Hoe werkt het?

Wil je in aanmerking komen voor een cadeaudoos dan moet je je online registreren en een hele reeks gegevens invullen. Behalve naam, (e-mail-)adres en telefoonnummer zijn dat de datum waarop je bent uitgerekend en – wanneer je bevallen bent - de geboortedatum en naam van je kind. Vervolgens krijg je een bericht waarmee je de doos kunt afhalen bij Prénatal, Etos, Baby-Dump, Kruidvat, Jumbo, Plus, Hoogvliet of Linders.

Supermarkt Hoogvliet vraagt en bewaart geen gegevens. Zij nemen genoegen met alleen een geboortekaartje om te controleren of je voor hun cadeaudoos in aanmerking komt. De gegevens worden niet geregistreerd en het kaartje wordt door de winkel vernietigd.

Wat zit er in?

De inhoud van de cadeaudozen verandert voortdurend en hangt af van de bedrijven waarmee de organisatie die de doos aanbiedt op dat moment samenwerkt. Behalve bruikbare producten zoals billendoekjes, luiers, een speentje en een bijtring zit er vooral ook een berg reclame in de doos. Denk aan proefpakketjes en kortingsbonnen op bijvoorbeeld een bungalowpark. Zelf zeggen de dozenverstrekkers dat de waarde zo’n €25 à €40 is.

Er zijn ook dozen waarvoor je moet betalen. Bijvoorbeeld de doos van BabyBeGood en de Bewuste doos, met – volgens de organisaties – babyproducten die bij een bewuste levensstijl horen. Beide kosten €25. Persoonsgegevens worden door hen niet met derden gedeeld.

Waar teken je voor?

Wanneer je je aanmeldt voor een cadeaudoos moet je de voorwaarden aanvinken voor akkoord. Daarin staat waarvoor de organisatie je gegevens gebruikt. De meeste zijn daar vrij duidelijk over: voor het doen van aanbiedingen via e-mail, post en telefoon.

Maar de reclamestroom komt niet alleen van de dozenverstrekkers zelf. Je moet niet raar opkijken wanneer er plots een bordje van Blueband in de bus valt als je kleine 6 maanden oud is en opvolgmelk van Nutricia als hij 1 jaar wordt. Hoe ze dat weten? Je hebt het ze zelf verteld. Je gegevens mogen namelijk gedeeld worden met (lees: verkocht aan) derden. Marktleider Blije Doos (Prénatal) en de Zwanger-/ Babybox van Ouders van NU (Etos) vermelden een waslijst met bedrijven en organisaties aan wie ze je persoonsgegevens doorgeven. Door slim informatie te combineren weten bedrijven dus tot in lengte van jaren heel precies in welke levensfase jij en je kind zitten en welke aankopen van producten of diensten daarbij horen. Ze kunnen je dan gericht benaderen met reclame voor kinderproducten en zaken als fotoalbums en familie-uitstapjes. Dat is ze heel wat waard.

Recht op inzage van je gegevens

Gelukkig valt er wat te doen tegen ongewenste en opdringerige reclame. Volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Wil je weten wie wat over je weet, dan kun je met mydatadoneright.eu van privacy-belangenorganisatie Bits of Freedom achterhalen welke persoonsgegevens een bedrijf van je heeft.

Recht op correctie en verwijdering

De AVG geeft je ook het recht om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij het desbetreffende bedrijf. Of een bedrijf je gegevens ook daadwerkelijk heeft verwijderd, is moeilijk te controleren. Wanneer je alsnog benaderd wordt met reclame kun je een klacht indienen via consuwijzer.nl.

Wat kun je zelf nog meer doen?

Behalve het opvragen en laten veranderen en verwijderen van je persoonsgegevens kun je nog meer doen wanneer je de baas wilt blijven over je eigen mailbox, brievenbus of telefoon:

een speciaal ‘junk-emailadres’ openen

je uitschrijven voor e-mail-nieuwsbrieven

het bedrijf laten weten dat je geen prijs stelt op reclame in je brievenbus en wanneer dit niet werkt, je registreren bij postfilter.nl

je afmelden voor telemarketing met behulp van het Bel-me-niet-register of via 0900-666 1000

Wat vinden andere moeders?

We vroegen via Facebook naar ervaringen. Uit de meer dan 80 reacties blijkt dat de positieve en negatieve reacties elkaar in evenwicht houden, zowel als het gaat om de inhoud als je privacy. Van ‘het kerstpakkettengevoel’ en ‘reclame en mailtjes horen er nu eenmaal bij’ tot ‘veel reclame en nutteloze producten’ en ‘je moet er niet aan denken wanneer die bestanden met al je persoonsgegevens gehackt worden’.

Opvallend veel vrouwen zouden het overigens fijn vinden wanneer de dozen wat meer waren afgestemd op moeders die borstvoeding geven. ‘Minder melkpoeder en meer zoogcompressen graag.’

Conclusie

Is je privacy zo’n cadeaupakket waard? Wij vinden van niet, maar dat zal iedereen uiteraard voor zichzelf moeten beslissen. Bedenk dat de inhoud nogal eens tegenvalt en dat je die spullen ook gewoon zelf kunt kopen. Dan kun je tenminste zelf kiezen en hoef je aan niemand je persoonsgegevens en die van je kind (!) af te geven. En je hoeft geen moeite te doen om van al die reclame af te komen wanneer je daar niet op zit te wachten.

