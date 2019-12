Kraamzorg: wat kun je verwachten?

Wat doet een kraamhulp?

Als je bent bevallen, heb je tijd nodig om te herstellen van de zwangerschap en bevalling. Ook moeten jij en je partner aan de nieuwe situatie wennen. Daarom hebben kersverse ouders recht op kraamhulp.

De belangrijkste taken van de kraamhulp zijn:

Verzorgen van moeder en kind. Ze temperatuurt, controleert hechtingen en de hoeveelheid bloedverlies.

Ze zorgt voor een goede hygiëne.

Een kraamhulp ontlast ook in het algemeen en helpt jullie op weg:

Ze geeft uitleg over hoe je een luier verschoont, hoe je je baby in bad doet en aankleedt, en adviseert bij het geven van borstvoeding of flesvoeding.

Ze biedt een luisterend oor.

Ze observeert je baby, jou en het gezin en signaleert eventuele problemen.

Ook wat huishoudelijke klussen, zoals stofzuigen en wasjes van jou en je baby, behoren tot haar taken. Maar een kraamhulp is geen huishoudelijke hulp. Ze hoeft niet de ramen te zemen of keukenkastjes schoon te maken.

Hoe kies je een kraamzorginstelling?

Kraamzorg na de bevalling moet je zelf aanvragen. Doe dat liefst al als je ongeveer 3 maanden zwanger bent, maar in ieder geval voordat je 20 weken zwanger bent.

Tips bij het kiezen van een kraamzorginstelling:

Kies een kraamzorginstelling in de regio. De kraamhulp kan dan snel ter plekke zijn, mochten er complicaties zijn in de kraamperiode.

Vraag naar ervaringen van vrienden, familie en collega’s.

Vraag naar het beleid van de instelling. Krijg je 1 vaste kraamhulp voor de hele periode, of krijg je misschien wel 3 verschillende kraamhulpen?

Als je gelovig bent, kan de identiteit van de instelling een rol spelen. Er zijn bijvoorbeeld ook christelijke en islamitische kraamzorginstellingen.

Hoeveel uren kraamzorg krijg je?

Hoeveel uren of dagen je toegewezen krijgt, verschilt per situatie. Als je ongeveer 7 maanden zwanger bent, krijg je een intakegesprek met iemand van de kraamzorgstelling. Dat kan bij je thuis zijn, maar ook telefonisch. Daarna krijg je een voorlopig aantal uren toegekend. Op de eerste dag dat de kraamhulp er is, wordt opnieuw gekeken naar hoeveel uren kraamzorg je nodig hebt. Halverwege de kraamperiode wordt dat nogmaals beoordeeld.

De standaard is 49 uur kraamzorg bij borstvoeding en 45 uur bij kunstvoeding. Wettelijk gezien heb je recht op minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over maximaal 10 dagen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Zo worden er uren in mindering gebracht als je in de kraamperiode met je baby in het ziekenhuis verblijft, zoals na een keizersnede. Voor iedere dag in het ziekenhuis krijg je 6 uur minder kraamzorg. Verder is het aantal toegekende uren afhankelijk van de gezondheid van jou en je baby, de gezinssituatie en of er complicaties zijn bij jou en/of je kind, waardoor extra begeleiding nodig is.

Wat als het niet klikt met de kraamhulp?

Voel je je niet prettig bij de kraamhulp? Geef dan bij haar aan wat je graag anders ziet. Helpt dat niet, vraag dan bij de kraamzorginstelling om een andere kraamhulp.

Wat kost kraamzorg?

Kraamzorg wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Wel geldt er in 2020 een eigen bijdrage van €4,50 per uur (2019: €4,40 per uur). Vanuit diverse aanvullende verzekeringen wordt die eigen bijdrage (deels) vergoed.

Als je zwanger bent, check dan je (aanvullende) zorgverzekering:

In hoeverre wordt de eigen bijdrage van de kraamzorg vergoed?

Heb je een natura- of restitutiepolis? Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Bij een naturapolis kan het voorkomen dat de verzekeraar minder kosten vergoedt als die geen contract heeft met de (kraam)zorginstelling.

Is het kraampakket inbegrepen? Hierin zitten spullen die je nodig hebt voor een thuisbevalling en allerlei spullen voor tijdens de kraamperiode.

In hoeverre wordt (bekken)fysiotherapie vergoed? Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed bij een chronische aandoening, vanaf de 21e behandeling. Bij urine-incontinentie krijg je de eerste 9 behandelingen (bekken)fysiotherapie vergoed. Voor verdere vergoedingen van fysiotherapie moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Wordt de eigen bijdrage van een niet medisch noodzakelijke bevalling in het ziekenhuis of kraamhotel vergoed? Met een basisverzekering is er in 2020 een vergoeding van €219 (€215 in 2019) en komt de rest voor eigen rekening.

