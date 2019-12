Zwanger: dit moet je regelen

De belangrijkste zaken per maand van je zwangerschap

Maand 1: Kies een verloskundige

De eerste afspraak vindt meestal plaats rond de 8e à 10e week van je zwangerschap. Tussen de 9 en 12 weken krijg je de eerste echo. Daarna bezoek je de verloskundige eens per 4 weken; later om de 2 weken en uiteindelijk wekelijks. Bij complicaties of een medische indicatie vanwege bijvoorbeeld een chronische ziekte, word je doorverwezen naar de gynaecoloog of kinderarts.

Vanaf het moment dat je zwanger bent kun je je aanmelden voor Moeders voor Moeders. Deze organisatie zamelt urine van zwangere vrouwen in om stellen met vruchtbaarheidsproblemen te helpen. Aanmelden kan tot en met je 11e week. Meedoen kan van week 6 tot en met 16.

Maand 2: Check je zorgverzekering

Bekijk wat je zorgverzekering vergoedt tijdens je zwangerschap, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De basisverzekering vergoedt bijvoorbeeld de verloskundige, maar voor de kraamhulp geldt een eigen bijdrage. Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren. Je kunt elk kalenderjaar van zorgverzekering wisselen – ook tijdens je zwangerschap. Denk alvast na over waar je zou willen bevallen. Later in je zwangerschap kan blijken dat je om medische redenen naar het ziekenhuis moet, maar als dat niet het geval is, mag je kiezen: thuis, in het ziekenhuis of in een kraamhotel. Een zelfgekozen ziekenhuisbevalling kan niet bij alle ziekenhuizen. Soms heeft het ziekenhuis geen verlosafdeling of verwijzen ze door naar een kraamhotel dat vaak vlak bij, of soms zelfs in het ziekenhuis gevestigd is.

Maand 3: Regel kraamzorg

Een mooi moment om de kraamzorg te regelen is vlak na de eerste echo. De kraamverzorgster is je steun en toeverlaat in de eerste week na de bevalling.

Tip: kies een kraambureau uit dat onder contract staat bij je zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Maand 4: Zwangerschapsverlof

Als je werkt, heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Informeer je werkgever op tijd over je zwangerschap, zodat jullie daarop kunnen anticiperen. In totaal heb je recht op minimaal 16 weken verlof: 4 tot 6 weken vóór de bevalling en 10 tot 12 weken erna. Je moet hiervoor een zwangerschapsverklaring aanvragen bij je huisarts of verloskundige en die overhandigen aan je werkgever.

Ben je ondernemer? Dan kun je voor de periode rond de bevalling een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV.

Maand 5: Uitzet en geboortekaartje

Tijd om werk te gaan maken van je babyuitzet en na te denken over een geboortekaartje. Misschien heb je al een kraampakket ontvangen van je zorgverzekeraar als je daarvoor verzekerd bent. Zo niet, dan kun je zelf een kraampakket samenstellen. Hierin zitten de medische artikelen die je minimaal nodig hebt tijdens en na de (thuis)bevalling, zoals een matrasbeschermer en kraamverband.

Maand 6: Kinderopvang

Het kan gebeuren dat de kinderopvang van jouw keuze geen plek heeft. Regel daarom op tijd kinderopvang. Populaire basisscholen in grote steden hebben soms ook lange wachtlijsten. Woon je in zo'n stad, dan is het slim om te checken hoe dat in jouw buurt zit.

Maand 7: Je kind erkennen

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hoeven jullie niets te regelen. Is dat niet het geval, dan wil de vader hoogstwaarschijnlijk zijn kind erkennen. Hij krijgt dan een aantal rechten en plichten. Jullie kind heeft dan juridisch gezien meteen een vader, ook in het geval van vroeggeboorte of als de vader vóór de geboorteaangifte iets zou overkomen.



Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden, moet de vader daarnaast het ouderlijk gezag aanvragen.

Maand 8: Verzekeringen checken

Het is belangrijk om de geboorte van je kind zo snel mogelijk door te geven aan je verzekeraars. Zet alvast een conceptmail klaar die je kunt versturen als je kind er is. Denk daarbij aan de volgende verzekeringen (voor zover je ze hebt):

Zorgverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Reisverzekering

Levensverzekering

Uitvaartverzekering

Ongevallenverzekering

Maand 9: De praktische zaken

Bijna 40 weken zwanger: de baby kan nu elk moment komen. In deze maand zouden alle belangrijke zaken geregeld moeten zijn.

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Je hoeft niets van tevoren aan te vragen. Door de aangifte op het gemeentehuis krijgt de Sociale Verzekeringsbank automatisch bericht. Die stuurt informatie waarmee je kinderbijslag kunt aanvragen. Bij een tweede of volgend kind wordt de kinderbijslag automatisch aangepast. Naast kinderbijslag zijn er ook andere aantrekkelijke financiële regelingen voor ouders.

De laatste maand is een goede tijd om nog wat praktische zaken te regelen: maak bijvoorbeeld soep, lasagne en stamppot die je invriest, zodat je in de hectische tijd na de bevalling makkelijke maaltijden in huis hebt. Is de opvang voor broertjes en zusjes geregeld? En wie laat de hond uit als jullie in het ziekenhuis zijn? De kraamtijd gaat zo snel: misschien vind je het leuk om wat vast te leggen in een kraamdagboek of een kraamvisiteboek, dat je nu al kunt kopen. Laat de baby maar komen!

Lees ook: