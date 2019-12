Eerste indruk|Met de ZwangerHap-app van het Voedingscentrum weet je precies wat je wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap. Handig tijdens een etentje of in de supermarkt. Hiermee zoek je snel op of je iets met een gerust hart kunt bestellen of kopen.

Conclusie: volledig en overzichtelijk

De ZwangerHap is een handig hulpmiddel om te checken of je iets mag eten. De app is gebruiksvriendelijk doordat je gericht kunt zoeken naar producten. Per productsoort zie je wat je wel en niet veilig kunt eten. Bij een onveilig product krijg je vaak een handige suggestie voor een alternatief. Het Voedingscentrum staat bekend om haar betrouwbare informatie. Op het advies kun je dus vertrouwen. Een zoektocht via internet kan nog wel eens tegenstrijdige of verouderde adviezen opleveren.

Voordelen

Gebruiksvriendelijk

Snel en overzichtelijk zoeken op het moment dat je het nodig hebt

Volledige database: nagenoeg alle producten staan erin

Betrouwbaar en up-to-date

Suggesties voor alternatieven

Een aantal leuke en nuttige extra functies

Mooi vormgegeven

Nadelen

Een enkele keer is het advies wat verwarrend

De extra informatie is vaak wat beknopt waarbij je vaak wordt doorverwezen naar een website

Veilig of niet

Ben je zwanger, dan moet je van de een op andere dag ineens rekening houden met allerlei producten die schadelijk kunnen zijn voor je baby. Dat alcohol niet goed is, weten de meesten wel. En dat je rauw vlees en rauwe vis beter kunt laten staan is gelukkig ook bekend. Maar boosdoeners zoals de paraciet toxoplasma gondii en de listeriabacterie, komen in veel meer producten voor, zoals rauwmelkse kaas en taugé. En wist je dat roofvissen zoals tonijn, ook al zijn ze gebakken, ook niet veilig zijn? En dat je sommige kruidenthee slechts met mate mag drinken? Met de ZwangerHap-app kun je bij twijfel snel en makkelijk het product opzoeken.

Is een product niet veilig, dan krijg je in veel gevallen een suggestie voor een alternatief. Zoals vegetarische filet americain of alcoholvrij bier. Met de app kun je ook per productsoort, bijvoorbeeld kaas, bekijken welke soorten je veilig kunt eten.

In een oogopslag

Bij het zoeken krijg je per zoekresultaat direct het oordeel te zien. Dit is ingedeeld in 3 categorieën:

Niet veilig

Let op

Veilig

Als je op een product klikt krijg een korte maar duidelijke uitleg over waarom het niet veilig is of waar je op moet letten.

Soms onduidelijk

Meestal is het advies logisch, maar in een enkel geval werkt het wat verwarrend.

Een zachtgekookt ei valt in de categorie ‘niet veilig’. Je zou verwachten dat een rauw ei dan ook als onveilig wordt bestempeld. Gek genoeg valt die in de categorie ‘let op’, met als aanvulling dat je deze zou moeten verhitten. Bij viseitjes zoals kaviaar (steur) of kuit van andere vissoorten staat dat het veilig is. Maar met het advies om vis goed te verhitten. Dit lijkt een heel algemeen advies te zijn voor vis wat nou net niet opgaat voor viseitjes. Die eet je juist rauw.

Extra functies

Naast het nagaan of een product veilig is heeft de app nog een aantal andere functies:

Volg de groei van je baby aan de hand van je uitgerekende datum. De grootte van de baby is per week uitgedrukt in een stuk groente of fruit. Van een bosbes in week 6 tot uiteindelijk een watermeloen in de laatste weken van je zwangerschap. Dit is aangevuld met informatie over de ontwikkeling die de baby die week doormaakt.

Aanvullende tips, bijvoorbeeld wat te eten bij zwangerschapskwaaltjes.

De optie voor het ontvangen van veiligheidswaarschuwingen. Bijvoorbeeld als er in een product een ziekmakende bacterie is gevonden.

Privacy

De app wil alleen een uitgerekende datum weten, zodat je berichten krijgt op het juiste moment.

