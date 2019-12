Zwangerschapscursussen: welke zijn er?

Je kunt je zoektocht naar een zwangerschapscursus het best beginnen bij je verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zij kunnen je informeren over geschikte aanbieders en je eventueel aanmelden voor een informatieavond. Informeer ook bij andere (aanstaande) ouders.

Sportief

Welke cursus je kiest, hangt sterk af van je behoeftes. Vind je het vooral belangrijk om in conditie te blijven tijdens de zwangerschap, kies dan voor een actieve cursus. Bijvoorbeeld voor het klassieke zwangerschapsgym of -zwemmen, of voor een modernere variant: outdoortraining voor zwangeren.

Je kunt trouwens blijven sporten zoals je gewend bent, zolang je je daar goed bij voelt. Luister wel extra goed naar je lijf nu je zwanger bent. Sport niet te fanatiek en vermijd contactsporten. Bedenk bij elke sport of het niet te belastend is voor je gewrichten, want daar kun je nu sneller last van krijgen.

Speciale thema’s

Heb je last van zwangerschapsklachten, bijvoorbeeld rugpijn, schrijf je dan in voor een cursus die zich daarop richt, zoals mensendieck. Je leert dan om te gaan met veranderingen in gewicht en houding. Ook zijn er praktische cursussen met informatie over bijvoorbeeld borstvoeding. Verder zijn er cursussen die je (deels) met je partner kunt volgen, zodat ook die goed beslagen ten ijs komt tijdens de bevalling. Of daarvoor al: met een beetje geluk leert die hoe je een prettige zwangerschapsmassage geeft.

Cursussen voor vaders

Er zijn ook specifieke cursussen voor de vaders in spé. Kijk bijvoorbeeld eens naar vadercursus.nl of ikvader.nl.

Schrijf je op tijd in

Om erachter te komen of een cursus bij je past, kun je om een proefles vragen. Een proefles is niet altijd gratis. Heb je je keuze gemaakt, schrijf je dan al vroeg in, want populaire cursussen zitten vaak snel vol. Informeer ook naar de kosten en de duur van de cursus: die kunnen behoorlijk uiteenlopen. Als je aanvullend bent verzekerd, kom je soms in aanmerking voor een vergoeding.

Wanneer beginnen?

Bij sommige cursussen kun je op elk moment van de zwangerschap instappen. Andere accepteren alleen zwangeren in een bepaalde fase. Alle deelnemers zijn dan ongeveer net zo lang in verwachting, wat het makkelijker en leuker maakt om ervaringen uit te wisselen.

Sommige cursussen bieden ook lessen aan ná de bevalling. Bijvoorbeeld om weer fit te worden, of om elkaars kersverse baby’s te bewonderen.

Vergoeding bij zwangerschapscursussen

Zwangerschapscursussen worden niet uit de basisverzekering vergoed, maar sommige aanvullende verzekeringen bieden wel vergoeding. Let er hierbij op dat de vergoeding vaak een maximaal bedrag per jaar of per zwangerschap is, of bestaat uit een eenmalig abonnement. Verder geldt soms alleen vergoeding voor specifieke cursussen, bijvoorbeeld de cursus Slimmer Zwanger.

Top 6 cursussen

