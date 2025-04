Woonverzekeringen vergelijken

Vergelijk woonverzekeringen op premie en voorwaarden. In een paar stappen bereken je simpel de kosten van je inboedel- en/of opstalverzekering. Daarvoor hebben we een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. Zoals je postcode, geboortedatum en je gezinssituatie.

Ook stellen we een aantal vragen over het huis en de spullen waarvoor je een verzekering wilt afsluiten. Wil je alleen verzekerd zijn tegen de meest voorkomende schades, zoals storm-, brand- en inbraakschade? Of bijvoorbeeld ook tegen schades die zijn ontstaan door eigen schuld? Ook is het voor de premie belangrijk om te weten of je een eigen risico wilt betalen.

Woonverzekeringen vergelijken bij Consumentenbond?

Bij de Consumentenbond vind je goede en voordelige woonverzekeringen. Die kun je vaak meteen afsluiten. Geef ook aan welke aanvullende dekkingen/verzekeringen je wilt meenemen als je inboedel- en/of opstalverzekeringen vergelijkt. Denk aan een glasverzekering, buitenshuisdekking of een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Alle bijkomende kosten zie je in de premie, dus je hebt geen verrassingen achteraf. Kies zelf in welke volgorde je de polissen wilt vergelijken. Ga je voor de goedkoopste woonverzekering? Of kies je voor de beste voorwaarden?

Aanbod woonverzekeringvergelijker

We vergelijken een groot deel van alle woonverzekeringen in Nederland.

Niet in de vergelijker

Op dit moment ontbreken de woonverzekeringen van:

AnsvarIdéa

DAK

Interpolis

Lancyr

Mintley

Noorderlinge Verzekeraars

Promovendum

United Insurance

1174 consumenten beoordelen verzekeringsvergelijkers van de Consumentenbond met gemiddeld een 8,2.