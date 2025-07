Online diensten

De Consumentenbond biedt via de website en app verschillende diensten aan.

Leden en niet-leden kunnen online van deze diensten gebruikmaken. Diensten die we onder meer aanbieden zijn:

Tests

We doen uitgebreide en onafhankelijke tests van producten en diensten.

We vergelijken verschillende diensten waarbij je ook via ons kunt overstappen, zoals energie en zorgverzekeringen.

We bieden collectieve inkoop van verschillende diensten, voor bijvoorbeeld energie en verduurzamingsmaatregelen.

We zetten ons in tegen misstanden via diverse acties en claims.

We geven verschillende tijdschriften en boeken uit, zoals de Consumentengids.

We bieden juridische hulp, via onze juridische helpdesk en met juridische voorbeeldbrieven en bemiddelingsdiensten.

Toegankelijkheidsprincipes

We willen dat iedereen onze informatie, producttesten en adviezen goed kan gebruiken. Bij de inrichting van onze website en app houden we rekening met de 4 principes voor toegankelijkheid:

Waarneembaar

Iedereen moet onze onlinediensten goed kunnen zien of horen, ook met hulpmiddelen.

Iedereen moet onze website en app makkelijk kunnen gebruiken, ook met alleen een toetsenbord of een hulpmiddel.

Onze website en app moet voor iedereen te begrijpen zijn, ook in gebruik en ook met hulpmiddelen.

We moeten zorgen dat onze diensten op verschillende apparaten te gebruiken zijn, ook in de toekomst.

We nemen hiervoor verschillende maatregelen. Zo zorgen we voor duidelijk leesbare lettertypes en voldoende contrast. We zorgen voor eenvoudige navigatie en begrijpelijke teksten. Ook zorgen we dat formulieren en interactieve onderdelen werken met hulpmiddelen.

Ook in het contact met onze leden en niet-leden zorgen wij voor toegankelijkheid. Zo hebben we de vormgeving en structuur aangepast voor het digitaal contact via de website, app en e-mail. Daarnaast houden we bij telefonisch en schriftelijk contact rekening met de begrijpelijkheid voor alle gebruikers. Ook voor gebruikers van ondersteunende technologieën.

Richtlijnen voor toegankelijkheid

Om te zorgen dat we de 4 principes goed toepassen, maken we gebruik van algemene standaarden en normen. Deze zijn vastgelegd in een Europese en een internationale richtlijn. Dit zijn de Europese EN 301 549 en de internationale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Ontwikkeling

De mogelijkheden voor de toegankelijkheid van onlinediensten ontwikkelen zich steeds. Net als de standaarden hiervoor. We blijven ons daarom ook ontwikkelen. En laten ons ook toetsen, om te weten waar we nog kunnen verbeteren. Ook voeren wij zelfbeoordelingen en gebruikerstesten uit, waarbij we inclusieve doelgroepen betrekken.

Vragen of suggesties

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan gerust contact op via toegankelijkheid@consumentenbond.nl. We helpen je graag verder en staan open voor suggesties voor verbeteringen.

Versiedatum: 26 juni 2025