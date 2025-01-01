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Kunnen wij je helpen?

Wil je je persoonsgegevens of je lidmaatschap wijzigen? In Mijn Consumentenbond pas je je gegevens makkelijk aan. Kom je er zelf niet uit? Neem gerust contact met ons op.

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  • Telefoon

    Heb je vragen over bijvoorbeeld je abonnement of lidmaatschap?

    Bel: 070 - 445 45 45
    Op werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur.

  • Mail

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  • Social

    We nemen binnen 4 werkdagen contact met je op. Stel je vraag via:

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  • Chat

    Heb je vragen over bijvoorbeeld je abonnement of lidmaatschap?

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    Chat met onze Klantenservice op werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur.

  • Mijn Account

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  • Voor journalisten

    Neem contact op met een van onze woordvoerders.

    Contact

  • Zakelijke gegevens

    Bankrekeningnummer
    NL31 RABO 0310 7031 07 (voor leden)
    NL58 RABO 0367 2329 60 (voor zakelijke klanten)

    Kamer van Koophandel
    40409495

    Webwinkel btw-nummer
    NL002877326B01

Adres Consumentenbond

Postadres

Postbus 1000
2500 BA Den Haag

Bezoekadres

Enthovenplein 1
2521 DA Den Haag

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Directions (pdf)