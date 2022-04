Klik op de afbeelding voor een vergroting

Toelichting diensten

Productbeoordelingen

De beoordelingen bestaan uit onafhankelijke producttests (laboratorium), expertreviews en gebruikersreviews. Ze helpen je om producten op prijs-kwaliteit te selecteren.

Productvergelijkers

In de productvergelijkers kun je producten met elkaar te vergelijken door te filteren op merk, productspecificaties, prijs en testoordelen.

Keuzehulpen

Via een keuzehulp krijg je advies over producten die het best passen bij je wensen. Je beantwoordt enkele vragen over productspecificaties en testoordelen.

Informatie over belastingen, beleggen en hypotheken

Een deel van deze informatie is exclusief voor leden.

Verzekeringenvergelijkers

Hiermee kun je auto-, fiets-, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand-, reis- en zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten.

Collectieven

Het doel van een collectief is om gezamenlijk op kosten te besparen tegen de beste en vooraf gecontroleerde voorwaarden. Leveranciers zijn bereid om hoge kortingen te bieden aan een collectief.

Juridische en/of financiële hulp

Via deze dienst kun je telefonisch of via de website onbeperkt juridische en/of financiële vragen stellen aan een expert. Dit kan gaan over aankopen, garantie en voorwaarden, maar ook over bijvoorbeeld belasting, hypotheek en beleggen.

Brievenhulp

Dit is een dienst waarbij je hulp krijgt bij het maken van juridische brieven voor klachten, verzoeken of bezwaren. De Online brieventool begeleid je naar de juiste juridische brief.