Deze bedrijven hebben een licentie afgenomen voor het gebruik van de predicaten Beste uit de Test, Beste Koop of Laagste Prijs.Beste uit de Test, Beste Koop en Laagste Prijs Bedrijven die in 2025 een licentie hebben afgenomen: 123inkt.nl ABN Amro Action AH ATAG Aldi ANWB Auping Avène Crème Babyliss Beter Bed Bitdefender BSH Bugaboo Canon Centraal Beheer Cloudpillo Cube Delonghi Dirk Ducky Dons Duux Duvatex Dyson Eigen Huis Electrolux Elmarc Emma Sleep Epson Etos Freedom Gazelle GroupeSeb Harman hollandsnieuwe Hombli Hornbach IKEA Inshared Intergas Inventum JDE Jumbo Kalkhoff LG Lidl Liebherr Luvion Magic Bullet Mattsleep Melitta Miele M-Line Nuna Nutribullet Ominimo P&G Philips Revor Group Rolfstone Samsung Sennheiser Simyo Solcon Sony Tado TP-Link Vaillant Volksbank Youfone Yumeko KADER: Word lid