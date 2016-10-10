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Bedrijven met een licentie

Deze bedrijven hebben een licentie afgenomen voor het gebruik van de predicaten Beste uit de Test, Beste Koop of Laagste Prijs.

Beste uit de Test, Beste Koop en Laagste Prijs

Bedrijven die in 2025 een licentie hebben afgenomen:

  • 123inkt.nl
  • ABN Amro
  • Action
  • AH
  • ATAG 
  • Aldi
  • ANWB
  • Auping
  • Avène Crème 
  • Babyliss
  • Beter Bed
  • Bitdefender
  • BSH
  • Bugaboo
  • Canon 
  • Centraal Beheer 
  • Cloudpillo
  • Cube
  • Delonghi
  • Dirk
  • Ducky Dons 
  • Duux  
  • Duvatex
  • Dyson
  • Eigen Huis
  • Electrolux
  • Elmarc
  • Emma Sleep
  • Epson
  • Etos 
  • Freedom 
  • Gazelle 
  • GroupeSeb 
  • Harman
  • hollandsnieuwe
  • Hombli
  • Hornbach 
  • IKEA
  • Inshared
  • Intergas 
  • Inventum
  • JDE
  • Jumbo
  • Kalkhoff
  • LG 
  • Lidl
  • Liebherr
  • Luvion 
  • Magic Bullet 
  • Mattsleep  
  • Melitta 
  • Miele
  • M-Line
  • Nuna 
  • Nutribullet 
  • Ominimo
  • P&G 
  • Philips
  • Revor Group
  • Rolfstone 
  • Samsung 
  • Sennheiser
  • Simyo
  • Solcon
  • Sony
  • Tado 
  • TP-Link
  • Vaillant
  • Volksbank
  • Youfone
  • Yumeko
     